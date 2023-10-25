دمشق ـ ا.ف.ب: قتل ثمانية جنود سوريين فجر أمس في قصف جوِّي إسرائيلي استهدف عدَّة نقاط عسكرية في محافظة درعا في جنوب سوريا، وفق ما نقل الإعلام الرسمي السوري عن مصدر عسكري. وقال المصدر إنَّ «حوالي الساعة 1,45 فجرًا نفَّذ العدوُّ الإسرائيلي عدوانًا جوِّيًّا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفًا عددًا من نقاطنا العسكرية في ريف درعا». وأسفر القصف، وفق المصدر، عن «ارتقاء ثمانية شهداء عسكريين وإصابة سبعة آخرين بجروح إضافة إلى وقوع بعض الخسائر المادية».

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل ثمانية جنود سوريين فـي غارات إسرائيلية على درعا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.