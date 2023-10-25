العالم اليوم - رسالة صحفي "بنصف جسد".. يرصد الواقع المؤلم من غزة

انتم الان تتابعون خبر رسالة صحفي "بنصف جسد".. يرصد الواقع المؤلم من غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 05:24 مساءً - يواجه الصحفيون في غزة صعوبة بالغة ومخاطر كبيرة خلال عملهم في تغطية أخبار القصف الإسرائيلي على القطاع، ورغم ذلك يصر المصور الفلسطيني مؤمن قريقع على رصد الأحداث "بنصف جسد".

تحدث مؤمن لموقع "دوت الخليج" من داخل سيارته الخاصة المجهزة طبيا بينما كان يلتقط أنفاسه لبرهة، وانطلق بعدها لرصد المآسي التي يخلفها القصف الإسرائيلي المستمر.

مؤمن روى حكايته بأنفاس متسارعة، توضح إرهاقه وما يعانيه من مصاعب، قائلا: