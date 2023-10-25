العالم اليوم - ديمي البلجيكية تستثمر 3 مليارات دولار لإنتاج الهيدروجين بمصر

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 05:24 مساءً - أعلن مجلس الوزراء المصري اليوم الأربعاء أن المرحلة الأولى لمشروع شركة ديمي البلجيكية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في ميناء جرجوب بمصر ستتكلف نحو ثلاثة مليارات دولار.

وقال مجلس الوزراء في بيان إن لوك فاندنلوك الرئيس التنفيذي لشركة ديمي قال خلال لقائه بمصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري إن الشركة مهتمة بالتوسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر.

وأضاف البيان أن المشروع سيجري تنفيذه على ثلاث مراحل.

وأكد رئيس الوزراء استعداد الحكومة المصرية لتقديم كل الدعم للمشروع من أجل تيسير أعمال الشركة.

وحول مشروع شركة "ديمي" لإنتاج الهيدروجين الأخضر في ميناء جرجوب، أكد الرئيس التنفيذي إحراز تقدم ملحوظ على طريق الاتفاق النهائي وبدء تنفيذ المشروع بالتنسيق مع وزارة النقل والجهات المعنية الأخرى.

وأوضح أن المشروع سيجري تنفيذه على 3 مراحل، تبلغ استثمارات المرحلة الأولى فقط نحو 3 مليارات دولار، وأن إنتاجه سيخصص للتصدير إلى السوق الأوروبية.

كما تطرق مسئولو الشركة أيضًا إلى المناقشات الجارية مع وزارة النقل للتعاون في مجال تطوير منظومة النقل النهري، كما أشاروا إلى التعاون الجاري مع هيئة قناة السويس فيما يتعلق بمشروع تطوير بحيرة البردويل، مضيفين: "نأمل في توسيع نطاق التعاون بشأن هذا المشروع من أجل تطوير البحيرة، ويوجد العديد من المستثمرين الراغبين في المشاركة بهذا المشروع، كما أن هناك فرصا كبيرة لتمويل المشروع بدعم من الاتحاد الأوروبي.

وخلال اللقاء، أكد المدير التنفيذي لميناء أنتويرب على التقدم الكبير المحرز فى تطوير الموانئ المصرية واستعدادهم لتعزيز التعاون فى تقديم الدعم الفني وبناء القدرات في مجال الموانئ الخضراء ورقمنة الموانئ، مشيرًا إلى أن الشركة تتطلع إلى تنفيذ مشروعات في هذا المجال المهم بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وقال السفير بدر عبدالعاطي إن شركة "ديمي" البلجيكية مهتمة بتوسيع أنشطتها في مصر كما أنها تتطلع إلى الحصول على تمويل لعدد من هذه المشروعات من الاتحاد الأوروبي، ومن بينها مشروع تطوير بحيرة البردويل.