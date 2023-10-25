العالم اليوم - أرباح "أبوظبي الإسلامي" تنمو 53% خلال تسعة أشهر

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 05:24 مساءً - ارتفعت أرباح مصرف أبوظبي الإسلامي بنحو 53 بالمئة على أساس سنوي، خلال التسعة أشهر الأولى من العام، لتصل إلى 3.75 مليار درهم، متخطية بذلك الأرباح المحققة في كامل عام 2022.

وقال البنك، في بيان الأربعاء، إن صافي أرباحه في الربع الثالث من عام 2023 وصل إلى 1.4 مليار درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 41 بالمئة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت إيرادات مصرف أبوظبي الإسلامي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 نمواً بنسبة 48 بالمئة لتبلغ 6.7 مليار درهم مقابل 4.5 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة تنويع الدخل والنمو القوي في جميع شرائح الأعمال والمنتجات.

ونما الدخل من مصادر التمويل بواقع 61 بالمئة ليبلغ 4.5 مليار درهم مقارنة مع 2.8 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعا بارتفاع في المبيعات وتحسن في الهوامش. وسجل الدخل من غير مصادر التمويل نمواً بواقع 28 بالمئة ليبلغ 2.2 مليار درهم مقارنة مع 1.7 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعاً بنمو الرسوم والعمولات بنسبة 24 بالمئة.

وانخفضت نسبة التكلفة إلى الدخل لتصل إلى 32.6 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، محققةً تحسناً بمقدار 5.0 نقطة مئوية بالمقارنة مع 37.6 بالمئة في الفترة نفسها من العام الماضي، ما يُعزى بشكل رئيسي إلى نمو الدخل وتحسن الإنتاجية.

وارتفعت مخصصات خسائر التمويل والاستثمار بنسبة 62 بالمئة لتصل إلى 571 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، وتزامن ذلك مع انخفاض في نسبة الأصول غير المنتجة لتصل إلى 6.6 بالمئة، وهو أدنى معدل منذ الربع الأول من عام 2020 وذلك نتيجة الإدارة الحكيمة لمحفظة التمويل المتعثرة؛ بينما حققت نسبة تغطية الأصول غير المنتجة (بما فيها الضمانات) تحسناً بواقع 9.0 نقطة مئوية لتبلغ 131.4 بالمئة.

كما ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 25 بالمئة ليصل إلى 184 مليار درهم نتيجة نمو إجمالي التمويل بواقع 14 بالمئة على أساس سنوي، وزيادة الاستثمارات بنسبة 21 بالمئة.

وسجلت ودائع المتعاملين نمواً بنسبة 28 بالمئة على أساس سنوي لتبلغ 152 مليار درهم بالمقارنة مع 138 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2022، مدفوعةً بنمو في ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير التي ارتفعت بنسبة 13 بالمئة على الرغم من ارتفاع معدلات التمويل في السوق.

وقال جوعان عويضة سهيل الخييلي رئيس مجلس إدارة المصرف: "نجحنا في توسيع حصتنا السوقية من خلال اجتذاب حوالي 157 ألف متعامل جديد إلى المصرف خلال الأشهر التسعة الأولى من عام ".