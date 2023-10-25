العالم اليوم - أفيخاي أدرعي يكشف اسم وصورة "أبو عبيدة"

انتم الان تتابعون خبر أفيخاي أدرعي يكشف اسم وصورة "أبو عبيدة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 05:24 مساءً - نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، الأربعاء، تدوينة على منصة "إكس" كشف من خلالها ما قال إنها هوية الناطق الرسمي باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، المدعو "أبو عبيدة".

وأرفق أدرعي التدوينة بمقطع فيديو، قائلا: "هذا هو المدعو حذيفة كحلوت الذي يتستر وراء كنية أبو عبيدة وهو يتستر كذلك وراء كوفيته الحمراء، تماما مثلما تتستر حماس وراء المنشآت المدنية لإطلاق القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل".

وأضاف: "هو وغيره من قادة دواعش حماس يحبون التستر داخل الأنفاق ووراء النساء والأطفال، وكذلك وراء الأقنعة والظلال".

وتابع أدرعي في تغريدته: "حذيفة كحلوت، لقد أصبحت مكشوفا، وقد حان الوقت للكف عن التستر، فلن يسعفك ومنظمتك القناع والكوفية في إحفاء الضربات التي تتكبدونها وفي مصير من تبقى منكم".

الجدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن صورة أبو عبيدة، حيث نشرت العديد من الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي قبل سنوات صورة له من دون الكوفية الحمراء التي يظهر بها دائما.

وبحسب وكالة "معا" الفلسطينية، لم تنف حركة حماس وكتائب القسام الادعاءات الإسرائيلية ولم تؤكدها حتى اللحظة.