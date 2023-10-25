العالم اليوم - سوق دبي المالي يسجل أكبر وتيرة صعود منذ مايو 2022

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 05:24 مساءً - ناهزت مكاسب أسواق الأسهم الإماراتية مستوى 34 مليار درهم (نحو 9.26 مليار دولار) في ختام تعاملات الأربعاء، ونجح سوق دبي في تحقيق أكبر وتيرة صعود يومية منذ منتصف مايو 2022، مدعوما بمكاسب الأسهم القيادية في قطاع "العقار" و"البنوك".

وتوزعت المكاسب السوقية بواقع 18.7 مليار درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، ونحو 15.04 مليار درهم لسوق دبي المالي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.397 تريليون درهم أمس إلى 3.43 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.783 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و647.9 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.4 مليار درهم موزعة بواقع 969.3 مليون درهم في سوق أبوظبي و458.3 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 397.9 مليون سهم عبر تنفيذ 23.7 ألف صفقة.

سوق أبوظبي

ونما مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" بنسبة 0.56 بالمئة تعادل 52.26 نقطة ليصل إلى مستوي 9324.88 نقطة، فيما بلغ مؤشر "فادكس 15" مستوي 9084.09 نقطة بمكاسب تجاوزت 50.3 نقطة أو ما نسبته 0.56 بالمئة.

وتعزز أداء سوق أبوظبي بارتفاع أسهم "الدار العقارية" بنسبة 4.8 بالمئة، و"أدنوك للحفر" 3.4 بالمئة، و"أدنوك للتوزيع" 3.01 بالمئة، و"أدنوك للغاز" 1.6 بالمئة و"أي آند" بنحو 0.76 بالمئة و"بروج" بنسبة 0.4 بالمئة و"طاقة" 0.33 بالمئة و"أبوظبي الأول" 0.15 بالمئة.

واستحوذ "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من التداولات بنحو 211.4 مليون درهم وأغلق مرتفعاً بنسبة 0.1 بالمئة عند 399.9 درهم، تلاه "الفا ظبي" بسيولة 109 ملايين درهم ووصل إلى 18.2 درهم، ثم "ملتيبلاي" و"الدار العقارية" بسيولة 95.5 مليون درهم و86.2 مليون درهم على التوالي.

سوق دبي

صعد المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 2.66 بالمئة أو ما يعادل 99.6 نقطة، وهي أكبر وتيرة مكاسب يومية في 17 شهراً ونصف، ليغلق عند 3841.12 نقطة، ليواصل بذلك مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي.

عزز صعود سوق دبي ارتفاع أسهم قيادية مثل "إعمار العقارية" بنسبة 4.24 بالمئة ليغلق عند 6.64 درهم مع تصدره قائمة الأكثر نشاطاً مستقطباً سيولة بنحو 145.6 مليون درهم، كما صعد "الإمارات دبي الوطني" بنحو 3.44 بالمئة إلى 16.55 درهم بسيولة 85.9 مليون درهم.

وارتفع "دبي الإسلامي" بنحو 2.3 بالمئة إلى 5.39 درهم وأجتذب سيولة بنحو 37.6 مليون درهم، كما زاد "إعمار للتطوير" بنحو 7.4 بالمئة إلى 6.1 درهم بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 21.8 مليون درهم.