العالم اليوم - "لم أبرر أفعال حماس".. غوتيريش "مصدوم" من عقاب إسرائيل

انتم الان تتابعون خبر "لم أبرر أفعال حماس".. غوتيريش "مصدوم" من عقاب إسرائيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 05:24 مساءً - قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش إنه من الخطأ القول إنني كنت "أبرر أفعال حماس الإرهابية"، وذلك في أعقاب تصريحاته الأخيرة بمجلس الأمن والتي دفعت إسرائيل للإعلان عن رفضها منح تأشيرات لمسؤولي المنظمة الدولية.

وأضاف غوتيريش أنه صُدم من إساءة فهم تصريحه التي أدلى بها الثلاثاء بمجلس الأمن.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة خلال الجلسة: إن هجمات حماس على إسرائيل "لم تأت من فراغ".

وأضاف أن "الفلسطينيين تعرضوا إلى احتلال خانق على مدى 56 عاما".

ليأتي "عقاب" إسرائيل فيما بعد على لسان سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، حيث أعلن أن إسرائيل سترفض منح تأشيرات لمسؤولي المنظمة الدولية.

واعتبر الدبلوماسي الإسرائيلي أن تصريحات غوتيريش "بدا أنها تبرر هجوم حماس على إسرائيل".

وقال إردان لإذاعة الجيش الإسرائيلي، الأربعاء: "بسبب تصريحاته سنرفض إصدار تأشيرات لممثلي الأمم المتحدة. لقد رفضنا بالفعل تأشيرة دخول لوكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث".