الخارجية الروسية: هيئات السلطة ووسائل الإعلام الروسية تتعرض لهجمات سيبرانية قوية يوميا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 05:31 مساءً - أفاد نائب وزير الخارجية الروسي يفغيني إيفانوف بتعرض الوكالات الحكومية الروسية ووسائل الإعلام والبنية التحتية الحيوية وأنظمة دعم الحياة بروسيا لهجمات سيبرانية قوية يوميا تقريبا.



وقال إيفانوف في خطاب ألقاه في الجلسة العامة لمؤتمر "العلاقات الدولية الرقمية - 2023" في جامعة العلاقات الدولية في موسكو: "التحدي الخطير اليوم هو ضمان أمن المعلومات العالمي. ليس سرا أن العدوان المعلوماتي يتم شنه ضد بلدنا، من بين أمور أخرى".

وأضاف: "في الواقع، تتعرض الوكالات الحكومية الروسية ووسائل الإعلام ومرافق البنية التحتية الحيوية وأنظمة دعم الحياة لهجمات سيبرانية قوية كل يوم تقريبا. ووزارتنا ليست استثناء منها هنا".

وأشار إلى أنه من الضروري إيلاء اهتمام خاص لـ "مهام حماية الأنظمة المناسبة لهيئات الدولة، بما فيها وزارة الخارجية والمؤسسات الأجنبية".

وتابع: "من الضروري الإصلاح المستمر للتدابير المتخذة لهذه الأغراض، بما فيها منع تسرب البيانات، وكشف عمليات الهجوم، واستعادة عمل الأنظمة المتضررة على الفور، والمسائل الأخرى".

وشدد على ضرورة الأخذ في عين الاعتبار خصائص عمل الهيئات الدبلوماسية، متابعا: "نعمل على هذا الأمر كل يوم وبشكل جوهري وبالتعاون مع زملائنا من الإدارات والوزارات ذات الصلة".