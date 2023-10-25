نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهجت العبيدي: فخورون بكلمة السيسي التي تعكس حزم القائد وحكمته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال بهجت العبيدى الكاتب المصري المقيم بالنمسا، ومؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، إن العالم بأثره تابع عن كثب اليوم تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي لإجراءات تفتيش حرب الفرقة الرابعة المدرعة بالجيش الثالث الميداني بالسويس، والتي تأتي في الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد والذي أصبح الأكثر نصوعا اليوم في تاريخ مصر المعاصر، يوم لقن جيش مصر العظيم العدو درسا لن ينساه، يوم استرد أبطالنا الكرامة للأمة العربية كلها، ويأتي كذلك في ظرف صعب تمر به المنطقة الآن نتيجة للأحداث الدامية التي تقع في غزة، تلك الأحداث المرشحة لاتساع رقعتها ومن هنا أيضا جاءت الأهمية القصوى لهذا العرض العسكري.

وأضاف بهجت العبيدي، أن تفتيش حرب الفرقة الرابعة المدرعة بالجيش الثالث الميداني بالسويس اليوم جاء ليبعث بعدة رسائل لأكثر من طرف كان في مقدمتها الشعب المصري الذي يزداد ثقة يوما بعد يوم في قواته المسلحة البطلة وفي كل مكونات وأسلحة جيش مصر العظيم، وكذلك كان هناك رسالة لهؤلاء المتربصين بالدولة المصرية ليجمح خيالهم المريض، ويفشل مخططاتهم الخبيثة، وجاء ليبعث رسالة ثالثة لهؤلاء الواهمين أن بمقدورهم فرض أي سيناريو على مصر ليوقظهم من هذا الوهم، ويسقط كل شكل من أشكال التصورات التي يرسمونها، ويؤكد أنها لن تتحقق ولا في أضغاث أحلامهم.

وذكر العبيدي، أن العالم جميعه اليوم استمع إلى الحكمة الصادرة من مصر على لسان القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأثناء استعراض الفرقة الرابعة المدرعة بالجيش الثالث الميداني بالسويس اليوم لقوتها في إجراءات تفتيش حرب، أعلن للمصريين إنه من المهم استخدام القوة برشد وتعقل وحكمة دون طغيان، هذا الذي يعكس السياسة المصرية الحكيمة والتي لا تجور على حق أحد ولا تتجاوز حدودها إلا لصد هجوم أو للحفاظ على أمنها القومي.

وتابع مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حريصا كل الحرص على تذكير المصريين بالأهمية القصوى لضرورة امتلاك القوة القادرة على ردع أي عدو وكل من تسول له نفسه العبث بالأمن القومي المصري، كما أكد على أن قوة مصر هي فقط للدفاع عن مصر والتعامل مع التحديات الإقليمية وفق الحاجة.

وواصل: إن الرئيس وجه رسالة واضحة كل الوضوح لهؤلاء الواهمين في أنفسهم القوة وأنه يمكنهم أن يفرضوا شيئا على مصر بهذا الوهم حينما حذرهم تحذيرا حاسما بقوله: إياكم من أوهام القوة، والاندفاع غير المدروس".

وطالب العبيدي أبناء الشعب المصري جميعهم بمواصلة دعم السيد الرئيس في مواقفه الثابتة المعبرة عن عظمة الدولة المصرية العريقة، كما طالبهم بمواصلة اليقظة لإفساد ما يحاك للبلاد والمنطقة من مؤامرة لم تعد خافية عن القاصي قبل الداني.

واختتم العبيدي تصريحاته بإبداء الفخر بكلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وموقفه الذي يعبر عن موقف الشعب المصري المصطف خلف الرئيس السيسي ومؤسسات الدولة اصطفاف الجنود في خندق واحد.