افضل طرق للعمل من المنزل في مجال الترجمة المعتمدة

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أحمد جودة - القاهرة - هل ترغب في العمل من المنزل كمترجم معتمد؟ يعد العمل في مجال الترجمة المعتمدة أحد الأهداف التي يسعى عديد من المترجمين إلى تحقيقها.

إلا أن البعض قد يجد صعوبة في العمل داخل مقر إحدى شركات الترجمة المعتمدة، مما يدفعه إلى البحث عن إحدى الطرق البديلة عن ذلك.

حيث إن هناك عديد من شركات الترجمة التي توفر فرص للعمل في مجال الترجمة عن بعد وتأتي شركة روزيتا للترجمة المعتمدة في مقدمة شركات ترجمة هذه.

ما هو مجال الترجمة المعتمدة؟

حتى تتمكن من بدء العمل في مجال الترجمة المعتمدة، فإن ذلك يتطلب منك أن تكون على معرفة متعمقة بهذا المجال، والدور الذي يقوم به المترجم، وأيضًا المواصفات التي يجب أن تتحلى بها لتكون مترجم معتمد.

ببساطة إن مجال الترجمة المعتمدة هو مجال يختص بتقديم خدمات ترجمة عالية الجودة ومحققة لعدد من الشروط التي تضمن قبول هذه الترجمة لدى الجهات الحكومية والسفارات.

وحتى يتمكن المترجم أو مكتب الترجمة من تقديم هذه الخدمة، فإنه لا بد من أن يكون حاصل على اعتماد عدد من الجهات المختصة بمنح الاعتماد في بلده.

وذلك يتطلب بالطبع اجتيازه لعدد من الاختبارات التي توضح المدى الذي يتمتع به المترجم من إتقانه اللغوي والمهارات المهنية التي يتمتع بها.

فبعد اجتياز المترجم لهذه الاختبارات وحصوله على اعتماد الجهات المختصة، يمكنه البدء في العمل في مجال الترجمة المعتمدة.

ما هي شروط الترجمة المعتمدة؟

إن قبول الوثائق المترجمة والمقدمة إلى جهات مثل السفارات والمؤسسات الحكومية، يرتبط بتوافر عدد من شروط الترجمة المعتمدة التي تنص عليها هذه الجهات.

والتي تضمن من خلالها أن الوثيقة المقدمة مترجمة بدقة وخالية تمامًا من أية أخطاء، وهذه الشروط الواجب توافرها تتمثل في:

يجب أن تكون الوثيقة المترجمة مترجمة باحترافية عالية وخالية تمامًا من أية أخطاء، كما يجب أن يكون المحتوى المترجم في هذه الوثيقة مطابق تمامًا للمحتوى الوارد في الوثيقة الأصلية. يجب ختم الوثيقة المترجمة بختم مترجم معتمد أو ختم مكتب ترجمة معتمد. تدوين التاريخ الذي تمت خلاله ترجمة الوثيقة عليها. يجب أن تحتوي الوثيقة المترجمة على بيانات الاتصال الخاصة بمترجم معتمد أو مكتب ترجمة معتمد. يجب أن تحمل الوثيقة المترجمة توقيع المترجم المعتمد أو توقيع مكتب الترجمة المعتمد.

من خلال توافر هذه الشروط في الوثائق المترجمة، فإن ذلك يضمن لك قبولها والاعتراف بها لدى السفارات ومختلف الجهات الأخرى كوثائق رسمية.

ولضمان ذلك، ولتجنب رفض الوثائق المترجمة نتيجة خطأ في ترجمتها أو عدم اعتمادها، عليك الاعتماد على روزيتا أحد أفضل مركز ترجمة معتمدة ليس في مصر فقط، إنما على مستوى الشرق الأوسط كذلك.

أفضل الطرق للعمل من المنزل في مجال الترجمة المعتمدة

الآن وبعد أن تعرفنا على مجال الترجمة المعتمدة، والشروط التي يجب توافرها في الترجمة لاعتمادها لدى السفارات والجهات الحكومية، دعنا نتعرف الآن على الطرق التي يمكنك من خلالها العمل في مجال الترجمة المعتمدة من المنزل:

1. مكاتب الترجمة المعتمدة

يوفر عديد من مكاتب الترجمة المعتمدة فرص عمل للمترجمين عن بعد، ويعد من أبرز هذه المكاتب روزيتا أفضل مكتب ترجمة معتمد.

حيث يوفر مكتب روزيتا عديد من فرص العمل من المنزل للمترجمين، ويكون ذلك على مستوى عديد من التخصصات واللغات.

فمكتب روزيتا يقدم مجموعة متنوعة من خدمات الترجمة، تشمل: خدمات الترجمة المعتمدة، وأيضًا المتخصصة، وخدمات الترجمة الفورية، والتعريب.

فإذا كنت مترجم مختص في تقديم إحدى هذه الخدمات يمكنك الانضمام لفريق عمل روزيتا الآن.

أما عن اللغات التي يقدم روزيتا مكتب ترجمة معتمد خدمات الترجمة منها أو إليها، فإن المكتب يعمل على تقديم خدماته للترجمة من وإلى جميع اللغات العالمية.

ونذكر من بين تلك اللغات التي يعمل مكتب روزيتا على تقديم خدمات الترجمة منها وإليها، وذلك على سبيل المثال لا الحصر:

العربية.

الإنجليزية.

الفرنسية.

الإيطالية.

الإسبانية.

الروسية.

البرتغالية.

الصينية.

الألمانية.

العبرية.

الهولندية.

التركية.

اليونانية.

وغيرهم العديد من اللغات الأخرى التي تترجمها مؤسسة روزيتا، مما يعني أن هناك عديد من الفرص لمترجمي جميع اللغات للانضمام لفريق روزيتا والعمل من المنزل.

2. مواقع العمل عن بعد للمترجمين

هناك العديد من مواقع العمل الحر التي توفر للمترجمين فرص للعمل من المنزل، فإذا كنت تجد صعوبة في الانضمام والعمل في إحدى شركات الترجمة المعتمدة التي توفر للمترجمين فرص عمل من المنزل، يمكنك البحث عن فرصة عمل مناسبة لك على أحد هذه المواقع:

موقع UpWork

يعد موقع UpWork أحد المواقع الهامة التي توفر عديد من فرص العمل المستقل للمترجمين، حيث يضم الموقع العديد من العملاء الباحثين عن خدمات الترجمة عن بعد.

كما يعمل الموقع على ضمان حصول المترجم على مستحقاته وعدم تعرضه للاحتيال.

حيث يعمل الموقع على تحصيل الأموال من العميل والاحتفاظ بها لحين إتمام المترجم لترجمة المشروع ومن ثم تحويلها إليه.

موقع Freelancer

يتشابه نظام عمل موقع Freelancer.com مع موقع UpWork حيث يعمل الموقع على تحصيل مستحقات المترجم من العميل وبعد إتمام المترجم لعمله يتم تحويل الأموال إليه.

كما يتميز موقع Freelancer باحتوائه على نظام المسابقات، حيث يعمل العميل على إنشاء مسابقة يتنافس بها المترجمون ومن ثم يختار العميل من يراه مناسبًا للعمل.

وإضافة إلى ذلك، فإن الموقع يحتوي أيضًا على نظام اختبارات لمختلف اللغات، حيث إنه باجتياز المترجم للاختبارات الخاصة بلغته، فإن الموقع يضيف نقاط تزكية إلى ملفه الشخصي على الموقع.

مما يزيد من فرص اختيار العملاء له. كما يضع الموقع علامات توثيق بجانب أسماء العملاء الموثوقين لديه.

موقع Proz

يعد Proz أحد أشهر مواقع العمل عن بعد العالمية التي توفر للمترجمين عديد من فرص العمل من المنزل، حيث يضم الموقع قاعدة واسعة من العملاء الباحثين عن خدمات ترجمة عن بعد.

كما يتيح الموقع نظام المسابقات الذي يمكن للمترجمين المشاركة به للمنافسة والحصول على مشاريع ترجمة لتنفيذها.

موقع Guru

يتميز Guru بوضعه لنظام اختبارات يتطلب على المترجم اجتيازها أولًا للانضمام إلى الموقع وتقديم خدمات الترجمة من خلاله.

وبعد اجتياز هذه الاختبارات يمكنك إنشاء ملف شخصي على الموقع والبدء في تقديم خدمات الترجمة. كما يتيح الموقع لمستخدميه تقديم أكثر من خدمة.

أي إنه يمكنك تقديم خدمات الترجمة وتقديم أيضًا خدمات أخرى، مثل: الكتابة، أو التصميم، أو أي خدمات أخرى يمكنك تقديمها.

موقع People Per Hour

أحد مواقع العمل الحر التي توفر للمترجمين عديد من فرص العمل عن بعد، حيث يمكنك عرض خدماتك التي تقدمها. كما يمكنك أيضًا تحديد سعر الخدمة التي تقدمها اعتمادًا على الكم أو على الوقت الذي تستغرقه لتقديم هذه الخدمة.

وإضافة إلى تقديم خدمات الترجمة، فإنه يمكنك أيضًا تقديم عديد من الخدمات الأخرى إلى العملاء على الموقع. حيث يتيح الموقع لمستخدميه تقديم أكثر من خدمة في مجالات متنوعة.

إضافة إلى هذه المواقع، فإن هناك عديد من مواقع العمل الحر العربية التي يمكنك الحصول من خلالها الحصول على فرصًا للعمل من المنزل في مجال الترجمة المعتمدة، ويعد من أبرز هذه المواقع: موقع خمسات، ومستقل.

المواصفات التي يتمتع بها المترجم المعتمد

حتى تتمكن من العمل في مجال الترجمة، فإن ذلك يتطلب منك التمتع بجميع المهارات اللغوية والمهنية التي يتمتع بها المترجم المعتمد، والتي تتمثل في:

إتقان لغتين على الأقل، حيث يجب أن يكون المترجم المعتمد متقنًا للغتين على الأقل وليس مجرد متحدث بهما.

الخبرة المهنية: يجب أن يتمتع المترجم المعتمد بخبرة لا تقل عن 5 سنوات من العمل في أحد مكاتب الترجمة المعتمدة.

الاعتماد: حتى تتمكن من أن تصبح مترجم معتمد، فإن ذلك يتطلب منك الحصول على الاعتماد من إحدى المؤسسات المختصة بذلك في بلدك.

التخصص: إن العمل في مجال الترجمة المعتمد يتطلب منك التخصص في إحدى مجالات الترجمة، مثل: المجال القانوني، أو التجاري، أو الطبي، أو التقني، أو أيٍ من مجالات الترجمة الأخرى.

المعرفة الثقافية: يجب أن يكون المترجم على معرفة بثقافة اللغات التي يعمل على ترجمتها حتى يتمكن من نقل المحتوى نقلًا يتناسب مع ثقافة هذه اللغات.

وفي الختام، نوضح أن هناك عديد من الطرق التي يمكنك العمل من خلالها في مجال الترجمة المعتمدة من المنزل، حيث إن هناك عديد من شركات الترجمة المعتمدة وعلى رأسها شركة روزيتا لخدمات الترجمة التي توفر عديد من فرص العمل للمترجمين من المنزل.

كما أن هناك عديد من مواقع العمل عن بعد التي يمكنك التسجيل وإنشاء ملف شخصي عليها وتقديم خدمات الترجمة إلى العملاء من خلالها.