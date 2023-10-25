نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصول أول شحنة من المساعدات البريطانية للأراضي الفلسطينية المحتلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت بريطانيا عن وصول 25 طنا من المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للمدنيين في قطاع غزة على متن طائرة عسكرية إلى مصر، اليوم، وهي أول شحنة من المساعدات البريطانية المرسلة للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ اندلاع الصراع.

ووفق بيان صادر عن سفارة بريطانيا في القاهرة، فالإمدادات الضرورية التي أرسلتها لندن تشمل نحو 76،800 حزمة من أدوات علاج الجروح، و1،350 فلتر للمياه، و2،560 مصباح يعمل بالطاقة الشمسية، وقد غادرت من قاعدة برايز نورتن استجابة للأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، حسب بيان لسفارة بريطانيا في القاهرة.

وكذلك أرسلت المملكة المتحدة مستودعا مؤقتا سريع التركيب ورافعات ميكانيكية تشمل اثنتين من الرافعات الشوكية لتوفيرها قرب معبر رفح الحدودي للاستجابة سريعا للاحتياجات على الأرض.

ويأتي إرسال هذه الشحنة بعد إعلان الحكومة البريطانية زيادة المساعدات للأراضي الفلسطينية المحتلة بمقدار 30 مليون جنيه إسترليني – وهو أكثر من ضعف التزامها الأصلي.

والمساعدات المكونة من 15 طنا من مواد الإغاثة و10 أطنان من المعدات المساندة لإدارة الإمدادات من المساعدات على الأرض سوف توزع من خلال الهلال الأحمر المصري الذي طلبها لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحا لأهالي غزة.

من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي: الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة واضحة. ووصول هذه الشحنة من المعونات البريطانية الحيوية إلى مصر سوف يساعد في إنقاذ الأرواح، لكن هناك حاجة للمزيد.

وأضاف كليفرلي: لا بد من مواصلة السماح بدخول المساعدات إلى غزة لتصل إلى المحتاجين إليها. وسوف تستمر المملكة المتحدة بالمطالبة بدخول المساعدات فورا وبلا قيود.