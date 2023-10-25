العالم اليوم - ساديو مانيه يشتري الحصص الأكبر في هذا النادي الفرنسي

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 06:28 مساءً - أعلن نادي "بورج فوت 18" الفرنسي، المشارك في دوري الدرجة الرابعة لكرة القدم، أن السنغالي ساديو مانيه مهاجم النصر السعودي، سيصبح المساهم الأكبر في النادي اعتبارا من يناير 2024.

وقال النادي في بيان صحافي "ساديو مانيه ملتزم مع بورج من خلال نادي بورج فوت 18 عبر تنفيذ مشروع لإضفاء طابع احترافي على كرة القدم المحلية".

من جهته، أكد الدولي السنغالي، في اتصال عبر الفيديو خلال مؤتمر صحافي نظم في قاعة بلدية بورج "سنعمل معًا لتطوير وهيكلة النادي وإضفاء الطابع الاحترافي عليه".

وخاض مانيه (31 عاماً) 99 مباراة دولية، كما تألق في صفوف ليفربول الإنجليزي من 2016 ولغاية 2022 قبل أن ينتقل الى بايرن ميونيخ الالماني، ومنه الى النصر السعودي هذا الموسم.

وأوضح رئيس النادي الشيخ سيلا انّ ناديه يطمح إلى بلوغ دوري الدرجة الثانية في غضون سنوات قليلة وهو يعتزم التعاقد مع الدولي السنغالي موسى كوناتيه الذي سبق ان لعب في صفوف أميان وديجون في فرنسا.

ولم يكشف عن حجم رأس مال الشركة ولا الموقع الذي سيشغله مانيه في المستقبل.