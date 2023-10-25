العالم اليوم - تراجع أسهم شركة "ألفابت" يهبط بالأسهم الأميركية

انتم الان تتابعون خبر تراجع أسهم شركة "ألفابت" يهبط بالأسهم الأميركية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 06:28 مساءً - تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية بشكل جماعي خلال الساعة الأولى من التداولات.

وانخفض المؤشران "ناسداك" و"ستاندرد اند بورز 500"، الأربعاء، في بداية التعاملات مع تراجع شركة التكنولوجيا العملاقة ألفابت بعد إخفاق قسمها السحابي في تحقيق الإيرادات التقديرية وانخفضت أسهم شركات كبرى أخرى أيضا تحت ضغط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وفي بداية التداولات هبطت أسهم ألفابت بأكثر من 9 بالمئة لتصل إلى مستوى 126.39 دولار للسهم.

تحركات الأسهم

افتتح "ستاندرد اند بورز 500" التعاملات منخفضا 15.26 نقطة، أي بنسبة 0.36 بالمئة، إلى 4232.42 نقطة.

وتراجع المؤشر "ناسداك" المجمع بواقع 100.01 نقطة، أي بنسبة 0.76 بالمئة، إلى 13039.86 نقطة.

أما المؤشر "داو جونز" الصناعي فقد ارتفع عند الفتح بواقع 62.15 نقطة، أي بنسبة 0.19 بالمئة، ليصل إلى مستوى 33203.53 نقطة.