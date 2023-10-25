العالم اليوم - حاكم كاليفورنيا يحث رئيس الصين على التعاون في قضايا المناخ

انتم الان تتابعون خبر حاكم كاليفورنيا يحث رئيس الصين على التعاون في قضايا المناخ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 06:28 مساءً - أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا، غافين نيوسوم، أنه تحدث مع الرئيس الصيني، شي جينبينغ، خلال لقاء الأربعاء في بكين، بشأن التعاون المناخي بين بلديهما، في أحدث زيارة لمسؤول أميركي إلى بكين.

وقال نيوسوم، إن زيارته التي تستغرق أسبوعا ستركز على التغير المناخي.

وأضاف الحاكم الذي يوصف بأنه مرشح رئاسي مستقبلي، للصحافيين عقب عقده اجتماعات مع شي ووزير الخارجية وانغ يي، "لن نحقق تقدما أقله بشأن التغير المناخي ما لم تتعاون الولايات المتحدة والصين معا".

وتعد الصين والولايات المتحدة، أكبر مصدرين لانبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري.

ووصل نيوسوم الاثنين إلى هونغ كونغ، التي تتمتع بحكم شبه ذاتي حيث أجرى أيضا محادثات تناولت قضية المناخ.

وانتقل حاكم كاليفورنيا بعدها إلى مدينة شينجن المجاورة، الرائدة في مجال استخدام الطاقة المتجددة في وسائل النقل العام، حيث قام بجولة في محطة للحافلات الكهربائية.

ووصف نيوسوم محادثاته الأربعاء مع شي ووانغ بأنها "مثمرة جدا".

وقال للصحافيين "الأمر لا يتعلق فقط بمذكرات التفاهم التي وقعناها في اليومين الماضيين، ولكن حقيقة أنني سأجتمع مع خمسة حكام غدا (...) للمشاركة في جهودنا الجماعية وتعزيزها بشأن النمو الأخضر المنخفض الكربون".

وتأتي زيارة نيوسوم وسط حركة دبلوماسية نشطة بين بكين وواشنطن في الوقت الذي يحاول فيه الطرفان تحسين العلاقات المتوترة بينهما.

والتقى شي مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي في بكين في وقت سابق هذا الشهر، بما في ذلك زعيم الغالبية في مجلس

الشيوخ تشاك شومر، وسيقوم وزير الخارجية الصيني وانغ بزيارة لواشنطن هذا الأسبوع.

وسبق أن زار نظيره أنتوني بلينكن الصين ليصبح أعلى مسؤول أميركي يزور بكين منذ عام 2018.

وعقد بلينكن اجتماعات بلغت مدتها 11 ساعة مع قيادات صينية عليا بما في ذلك شي.

ويقول دبلوماسيون إن وانغ يتوقع اجتماعا مماثلا مع الرئيس جو بايدن في واشنطن هذا الأسبوع.

ودعا بايدن الذي التقى شي للمرة الأخيرة في نوفمبر الماضي على هامش محادثات مجموعة العشرين في بالي، الزعيم الصيني لزيارة سان فرانسيسكو الشهر المقبل، حيث من المقرر أن تستضيف الولايات المتحدة قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك).

وتطرق نيوسوم الأربعاء إلى زيارة محتملة لشي قائلا إنه "يتأمل جدا أن يقوم بها".