العالم اليوم - أسواق الخليج ترتفع.. وبورصة مصر عند أعلى مستوى على الإطلاق

انتم الان تتابعون خبر أسواق الخليج ترتفع.. وبورصة مصر عند أعلى مستوى على الإطلاق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 06:28 مساءً - أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع، الأربعاء، متعافية من خسائرها الأخيرة مع استمرار الجهود الدبلوماسية للحد من اتساع نطاق الحرب في المنطقة رغم استمرار المخاوف.

ودعت الأمم المتحدة والولايات المتحدة وكندا أمس الثلاثاء إلى هدنة إنسانية لأعمال التصعيد في غزة للسماح بإيصال المساعدات بشكل آمن للمدنيين الذين يعانون من نقص الماء والغذاء والدواء والكهرباء والوقود في القطاع.

وطالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، بوقف فوري لإطلاق النار.

تحركات الأسهم

ارتفع المؤشر السعودي بنسبة 1.2 بالمئة مع صعود سهم مصرف الإنماء 3.1بالمئة بعد إعلان البنك عن ارتفاع حاد في الأرباح الفصلية.

وقال وزير المالية السعودي إن من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في السعودية بنحو ستة بالمئة هذا العام، وعبر عن توقعاته بأن يظل في وضع جيد.

وصعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 2.7 بالمئة ليواصل مكاسبه من الجلسة السابقة بعد خسائر على مدى ثماني جلسات مدعوما بزيادة سهم إعمار العقارية 4.2 بالمئة.

وزاد مؤشر أبوظبي 0.6 بالمئة.

غير أن المؤشر القطري انخفض 0.2 بالمئة مع تراجع سهم صناعات قطر للبتروكيماويات 2.3 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، قفز مؤشر الأسهم القيادية في مصر 3.3 بالمئة ليصل إلى أعلى مستوى له عند الإغلاق بسبب ارتفاع معظم الأسهم المدرجة عليه ومن بينها سهم مجموعة طلعت مصطفى الذي أغلق مرتفعا اثنين بالمئة.