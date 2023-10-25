العالم اليوم - "نيوم" تستثمر في شركة أميركية للطائرات المائية الكهربائية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 06:28 مساءً - أعلنت "نيوم" السعودية، من خلال ذراعها الاستراتيجي صندوق نيوم للاستثمار، الأربعاء، عن إتمام عملية الاستثمار في شركة "ريجنت" (REGENT) الأميركية المتخصصة في صناعة الطائرات المائية الكهربائية.

وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، فإنه بموجب هذا الاستثمار تصبح نيوم أكبر مستثمر ضمن المرحلة الأولى لتطوير الشركة كجزء من شراكة تمتد لعدة سنوات بين نيوم و"ريجنت"، لتعزيز قدرات نيوم في قطاع التنقل المائي والمستدام.

وتسعى نيوم من هذه الشراكة إلى تقديم خدمات متطورة لنقل الركاب بالطائرات المائية في المنطقة، إضافة إلى دفع الابتكار وتسريع التقدم التقني في شركة "ريجنت".

وتلتزم شركة "ريجنت" في إطار هذه الشراكة بإنشاء مركز للأبحاث والتطوير والتدريب على مستوى الشرق الأوسط، بهدف تسريع الابتكار في مجال الطائرات المائية الكهربائية، وتطوير البنية التحتية والعمليات التشغيلية الخاصة به.

وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق نيوم للاستثمار، ماجد مفتي، أن هذا الاستثمار يجسد خطط نيوم الطموحة لتكون مختبراً حياً لتقنيات المستقبل، وتسريع التقدم البشري، ويشمل ذلك بناء أول منظومة متكاملة ومستدامة للنقل التشاركي في العالم.

من جهته، قال المدير التنفيذي للتنقل الحضري في نيوم، تيري وونغ: "تمثل الطائرات المائية إحدى وسائل النقل المبتكرة ضمن منظومة نيوم المتكاملة ومتعددة الوسائط للتنقل الآمن والمستدام، والتي ستربط الوجهات الرئيسة على طول 468 كلم من السواحل والجزر، ومن هنا تأتي أهمية هذا الاستثمار في دعم تطوير تقنيات خالية من الكربون واحتضان أحدث الابتكارات، إلى جانب تعزيز جهودنا الطموحة في التدريب وتوطين التقنيات ونمو الصناعات المتقدمة داخل المملكة".

وتتميز الطائرات المائية بكونها تجمع بين سرعة التنقل جواً، وسهولة وراحة الإبحار في القوارب، فهي تطفو عند الرصيف البحري، وتبحر فوق الأمواج، ثم تبدأ بالتحليق فوق المياه بسرعات تصل إلى 180 ميلاً في الساعة (289 كيلومتراً في الساعة)، حيث تعد الطائرة المائية الأهم لدى "ريجنت" والتي تحمل اسم "فايسروي Viceroy"، وتستوعب 12 راكباً.