العالم اليوم - باركليز يعتزم تسريح عشرات الموظفين في الولايات المتحدة

انتم الان تتابعون خبر باركليز يعتزم تسريح عشرات الموظفين في الولايات المتحدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 06:28 مساءً - قال مصدر مطلع إن بنك باركليز يعتزم تسريح عشرات من موظفي خدمة العملاء في الولايات المتحدة كجزء من مسعى دولي لخفض الكلفة، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن التسريح يشمل نحو ثلاثة بالمئة من موظفي قسم خدمة العملاء في الولايات المتحدة. وأضاف أن البنك أخطر الموظفين في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال متحدث باسم باركليز في بيان "نراجع أعمالنا بانتظام للتأكد من أننا نعمل بأكبر قدر ممكن من الفعالية والكفاءة... هذه القرارات ليست سهلة مطلقا، وسيحصل الموظفون الذين تأثرت أدوارهم على مجموعة كاملة من الخدمات الانتقالية".