رئيس وزراء البريطاني يدعو إلى ”هدنة” لدخول المساعدات وخروج مواطنيه من غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 06:35 مساءً - حث رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك على "هدنة" في غزة؛ من أجل السماح بدخول المساعدات وخروج "الرهائن" والمواطنين البريطانيين.



وأخبر سوناك، أعضاء البرلمان البريطاني أن المملكة المتحدة ناقشت هذه الفكرة بالفعل مع الدول الأخرى داخل الأمم المتحدة، وذلك بحسب ما ذكرت صحيفة ذا إندبندنت البريطانية على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء.



وأوضح رئيس الوزراء البريطاني أن الحكومة تريد أن يتمكن البريطانيون من المغادرة وإطلاق سراح "الرهائن"، فضلا عن عبور المساعدات الإنسانية إلى داخل غزة.



وأضاف: "ندرك أنه لكي يحدث كل ذلك، يجب أن تكون هناك بيئة أكثر أمانا؛ وهو ما يتطلب بالطبع فترات توقف مؤقت محددة؛ الأمر الذي يختلف عن وقف إطلاق النار، وقد ناقشنا هذه الفكرة مع الشركاء مساء أمس في الأمم المتحدة".