نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة في غزة: مجازر الجيش الإسرائيلي في القطاع تركزت بالمنطقة الجنوبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لفتت وزارة الصحة في قطاع غزة، إلى أن "المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في القطاع تركزت بالمنطقة الجنوبية"، وذلك تزامنا مع تكرار الدعوة الإسرائيلية للسكان بالتوجه جنوبا.

ووفق بيان صادر عن الوزارة، فإن "الاحصائيات تظهر أن 65 % من ضحايا الأسبوع الجاري، كانت في جنوب قطاع غزة والتي يزعم الاحتلال الإسرائيلي أنها آمنة".

وأضافت الوزارة أن الاحتلال ارتكب 688 مجزرة بحق العائلات راح ضحيتها 4807 فلسطينيا ولا زال ضعف ذلك تحت الأنقاض.

وأكد الوزارة أن "149 عائلة فقدت أكثر من 10 شهداء من أفرادها من بين مجازر العائلات".

وكانت حكومة غزة، أفادت صباح اليوم الأربعاء، بمقتل 80 فلسطينيا على الأقل في قصف إسرائيلي على غزة ليل الثلاثاء/ الأربعاء.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان صياح اليوم الأربعاء، إنه دمر خلال هجمات واسعة النطاق في قطاع غزة هذه الليلة، بتوجيه من الشاباك، عددا من ممرات أنفاق، والمقرات العسكرية، ومستودعات الأسلحة وقذائف هاون ومواقع إطلاق الصواريخ المضادة للدبابات لحركة حماس.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه: "تعرض الليلة أيضا أفراد عسكريون وبنية تحتية ومقرات عسكرية تابعة لآلية الطوارئ التابعة لحركة حماس، التي تنشر حواجز تجعل من الصعب على سكان غزة الإخلاء إلى جنوب القطاع، وبالتالي تمنعهم من الدفاع عن أنفسهم. هذا بالإضافة إلى تدمير مجمعات ومقرات عسكرية تابعة لجهاز الأمن التابع لحماس".