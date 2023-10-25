نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكويت لمجلس الأمن: فشلتم في وقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتهم مندوب الكويت لدى مجلس الأمن الدولي طارق البناي، المؤسسة الأممية بأنها "فشلت" في وقف الانتهاكات الإسرائيلية، مؤكدا موقف بلاده الثابت من دعم القضية الفلسطينية.

وقال البناي، خلال الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن: "لن ننسى فلسطين ما دام كنا أحياء، وتضامننا وموقفنا ثابت وراسخ"، معتبرا أن "مجلس الأمن فشل في أن تكون له وقفة صريحة أمام انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل".

وجدد الدعوة إلى "ضرورة الإيقاف الفوري للحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي وممارسة الإجرامية على قطاع غزة"، مؤكدا تضامن بلاده الكامل مع الشعب الفلسطيني في دفاعه عن قضيته العادلة.

وشدد على "ضرورة العمل مع المجتمع الدولي لإطلاق تحرك عاجل وفاعل لتحقيق ذلك، تنفيذا للقانون الدولي"، جازما أن "ما نشهده اليوم من تصاعد خطير للعمليات العسكرية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأشقاء الفلسطينيين، من خلال استهداف المدنيين العزل بغارات جوية وقطع إمدادات الكهرباء والماء والغذاء، أمر لا يقبله دين، ولا يقره قانون، ولا يتفق مع الفطرة الإنسانية السوية".

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على قطاع غزة. وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي 5791 قتيلا و18 ألف جريح في القطاع.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 308 بين ضباط وجنود، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.