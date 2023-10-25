نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طيران الاحتلال يدمر عددا من المباني في غزة على رؤوس ساكنيها دون سابق إنذار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت شبكة روسيا اليوم بأن الطيران الإسرائيلي دمر اليوم الأربعاء، عمارة التاج "3" وعددا من المنازل بقربها على رؤوس ساكنيها دون سابق إنذار، وسط غزة، ما تسبب في سقوط عشرات القتلى.

وقد شكل القصف الإسرائيلي المكثف على البنى التحتية شمال غرب قطاع غزة، حزاما ناريا، استهدف عمارة "التاج 3"، وعددا آخر من المباني والعمارات.

وأكدت أن القصف تسبب في سقوط عشرات القتلى وعدد كبير من المصابين.