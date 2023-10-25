نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بلينكن يدعو السوداني إلى محاكمة المسؤولين عن الهجمات على القواعد الأمريكية في العراق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الخارجية الأمريكية أن رئيسها أنتوني بلينكن بحث مع رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني الهجمات الأخيرة على القوات الأمريكية وقوات التحالف بالعراق ودعا بغداد إلى ضمان سلامتهم.

وقالت الخارجية الأمريكية: "رحب وزير الخارجية بإدانة الحكومة العراقية للهجمات والتهديدات الأخيرة ضد الأفراد العسكريين الأمريكيين وقوات التحالف في العراق. ودعا الوزير (بلينكن) رئيس الوزراء (السوداني) إلى محاكمة المسؤولين عن الهجمات والوفاء بالتزامات العراق بضمان الأمن في هذه المواقع".

وأعلن اللواء يحيى رسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أمس الاثنين، عن توجه حكومي بتعقب العناصر التى نفذت هجمات على قواعد عسكرية تتواجد فيها قوات أجنبية.

وتعرضت قاعدتا عين الأسد في الأنبار غربي العراق وحرير في كردستان العراق العسكريتين لهجمات بطائرات مسيرة الأسبوع الماضي.

وهدّد الأمين العام لحركة كتائب "حزب الله" في العراق أبو حسين الحميداوي يوم 10 أكتوبر، باستهداف القواعد الأمريكية في العراق إذا ما تدخلت الولايات المتحدة في حرب غزة.