العالم اليوم - هجوم صاروخي "غير مسبوق" قرب ثكنة إسرائيلية في إيلات

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 07:25 مساءً - كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن انفجار قوي قرب ثكنة عسكرية في إيلات إثر سقوط صاروخ بعيد المدى أطلق من غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الصاروخ وقع في منطقة نائية.

من جانبها، قالت حركة حماس إنها أطلقت صاروخا، الأربعاء، باتجاه منتجع إيلات جنوب إسرائيل على بعد نحو 220 كيلومترا من قطاع غزة.

ولم ترد أنباء فورية عن سقوط خسائر فيما يبدو أنه الهجوم الفلسطيني الصاروخي الأطول مدى في حرب غزة المستمرة منذ السابع من أكتوبر.

وفيما تواصل إسرائيل حشد قطاعاتها القتالية على اطراف قطاع غزة تمهيدا لاجتياح بري محتمل، تناولت صحيفة نيويورك تايمز تقارير تفيد بأن الاجتياح البري الإسرائيلي يواجه تعقيدات كبيرة بسبب الاستعداد الجيد لحركة حماس.

وصرح مسؤولان إسرائيليان لموقع "أكسيوس الأميركي" أن إسرائيل مستعدة لتأجيل الاجتياح البري لغزة لبضعة أيام للسماح بإجراء محادثات حول إطلاق سراح عددٍ أكبر من المحتجزين لدى حركة حماس