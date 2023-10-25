العالم اليوم - بسفينة وطائرة لمساندة القطاع الطبي.. ماكرون يدعم غزة

انتم الان تتابعون خبر بسفينة وطائرة لمساندة القطاع الطبي.. ماكرون يدعم غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 07:25 مساءً - أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، في القاهرة أن بلاده سترسل إحدى سفن قواتها البحرية الى شرق البحر المتوسط "لدعم مستشفيات" غزة، وأن طائرة تحمل مستلزمات طبية مخصصة للقطاع ستصل كذلك إلى مصر الخميس.

وأوضح ماكرون عقب مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن السفينة "ستبحر من تولون خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة"، مضيفا أن "طائرة فرنسية ستهبط غدا في مصر لتسليم مستلزمات طبية".

وتتراكم المساعدات الانسانية الدولية منذ أيام على الجانب المصري من معبر رفح، إلا أن كميات ضئيلة منها دخلت قطاع غزة حيث تزداد الأزمة الانسانية حدة جراء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وشدد ماكرون على أن فكرة حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين "لم يعف عليها الزمن".

واعتبر أن "فكرة حل الدولتين لم يعف عليها الزمن لمجرد أنها قديمة".

وأكد أن "فرنسا لا تمارس سياسة الكيل بمكيالين، القانون الدولي ينطبق على الجميع وفرنسا تتبنى قيما إنسانية عالمية".

وقال ماكرون إن "كل الأرواح البشرية متساوية وكل الضحايا يستحقون تعاطفنا والتزامنا الدائم بالعمل على سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط".