العالم اليوم - إسرائيل تتجه لتعديل ميزانية العام الجاري بسبب حرب غزة

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل تتجه لتعديل ميزانية العام الجاري بسبب حرب غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 07:25 مساءً - قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إن ميزانية العام الجاري لم تعد مناسبة لتطورات الأوضاع في إسرائيل، في إشارة لدخول البلاد حربا على قطاع غزة.

جاءت تصريحات سموتريتش في مقابلة مع إذاعة الجيش، بعد ساعات قليلة من إعلان وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، خفض النظرة المستقبلية لإسرائيل من مستقرة إلى سلبية.

وذكر أن "الميزانية الوطنية لهذا العام لم تعد ذات صلة.. يجب تعديلها بما يتوافق مع التطورات التي تشهدها إسرائيل"، دون أن يقدم أرقاما للتعديلات المتوقعة على الميزانية.

وبموجب قانون الموازنة العامة في إسرائيل، فإن قيمة موازنة الدولة تبلغ 484 مليار شيكل (132 مليار دولار) في 2023، و514 مليار شيكل (140 مليار دولار) لعام 2024.

وزاد سموتريتش: "ليس لدينا حتى الآن تقييم للتكاليف غير المباشرة على الاقتصاد المصاب بالشلل جزئيا، بسبب التعبئة الجماعية لقوات الاحتياط العسكرية وإطلاق الصواريخ الفلسطينية على نطاق واسع".

وخلال المقابلة، أبدى وزير المالية قلقه من خفض النظرة المستقبلية لإسرائيل من جانب وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، لكنه لم يتوقع ظهور عجز كبير في ميزانية العام الجاري.

وبينما قدر التكلفة المباشرة للحرب بنحو مليار شيكل (246 مليون دولار) يوميا لإسرائيل، قال سموتريش في بث لإذاعة الجيش إنه ليس لديه بعد تقييم للتكاليف غير المباشرة على الاقتصاد الذي أصيب بالشلل جزئيا بسبب الحرب.