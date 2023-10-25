العالم اليوم - 400 مليون دولار.. أكبر استثمار مشترك بين الأردن وتركيا

انتم الان تتابعون خبر 400 مليون دولار.. أكبر استثمار مشترك بين الأردن وتركيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 07:25 مساءً - وقعت شركتا "ترانسبت" التركية والفوسفات الأردنية، الثلاثاء، اتفاقية إنشاء مشترك لمصنع حامض الفوسفوريك في العقبة، جنوب المملكة، بكلفة قيمتها 400 مليون دولار، فيما وصف بأنه "أكبر استثمار تركي أردني".

وجرى توقيع الاتفاقية في مقر سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وفق بيان لشركة الفوسفات الأردنية.

وقالت الشركة إن الاتفاقية تهدف لإنشاء مصنع مشترك لحامض الفوسفوريك في العقبة، بكلفة 400 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 300 ألف طن سنويا.

ووصفت الاتفاقية بأنها "أكبر استثمار تركي أردني ولأول مرة في مجال الفوسفات والأسمدة الفوسفاتية".

وفي نوفمبر 2022، وقعت الشركتان مذكرة تفاهم، لدراسة الجدوى الاقتصادية لإنشاء المصنع.

وأواخر العام ذاته، كشفت "فوربس" الشرق الأوسط، عن قائمتها السنوية لأقوى 100 شركة بالشرق الأوسط في 2022، إذ حلت "مناجم الفوسفات" الأردنية بالمرتبة 82 في القائمة، وبلغت قيمتها السوقية 4.5 مليارات دولار.

وتستثمر 542 شركة ممولة برأس مال أردني في تركيا، تتوزع مجالات عملها بين الاستيراد والتصدير، والمقاولات والإنشاءات، والعقارات، والسياحة والمواصلات، والصناعات الصغيرة، والألبسة والأقمشة، والمطاعم والفنادق، ومراكز التعليم، والتغليف والتعليب، وتجارة المواد النفطية.

في حين بلغت قيمة الاستثمارات التركية بالمملكة نحو 283 مليون دولار، وتتركز في قطاعات الخدمات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والبنية التحتية.