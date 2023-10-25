روسيا: تلقينا مذكرة أمريكية غير رسمية حول الاستقرار الاستراتيجي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 07:32 مساءً - أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أن موسكو تلقت مجموعة من المقترحات غير الرسمية من واشنطن فيما يتعلق بقضايا الاستقرار الاستراتيجي.

وقال ريابكوف - في تصريحات للصحفيين نقلتها وكالة أنباء تاس الروسية ، تعليقا على التقارير التي تفيد بأن روسيا تلقت مقترحات أمريكية بشأن الاستقرار الاستراتيجي والحد من الأسلحة - "إنه ما يسمى (بمقترحات غير ورقية)، ومع ذلك، فهي مكتوبة على الورق ولكنها مذكرة غير رسمية (تتعلق بمناقشة دبلوماسية)" .

وعندما سئل عما إذا كانت موسكو مستعدة لتقييمها، قال نائب وزير الخارجية " نفعل ذلك بالضبط مع وكالات أخرى.. لا يوجد شيء جديد، إنه موقف معروف وتم وضعه في وثيقة واحدة.. نحن ندرسه بهدوء وسنقدم الرد على الأمريكيين في الوقت المناسب، ومن السابق لأوانه الحديث عن موقفنا".

وردا على سؤال عما إذا كان من الممكن اعتبار ذلك استئنافا للحوار، قال ريابكوف: "لا، إنهم يقترحون الحفاظ على الحوار بشأن الاستقرار الاستراتيجي والحد من الأسلحة على أساس منتظم بغض النظر عن أي تطورات أخرى وبمعزل عنها .. نحن لسنا مستعدين لذلك لأننا نعتقد أنه طالما لم تغير الولايات المتحدة سياستها العدائية العميقة تجاه روسيا، فسيكون من المستحيل العودة إلى الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي، بما في ذلك القضايا ذات الصلة بمعاهدة ستارت الجديدة (المعاهدة الاستراتيجية الجديدة)".