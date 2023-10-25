العفو الدولية: تهديدات إسرائيل لسكان غزة بالمغادرة ترقى لمستوى جرائم الحرب

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 07:32 مساءً - أسقط الجيش الإسرائيلى منشورات على شمال غزة تأمر السكان بمغادرة المنطقة على الفور وحذرت المنشورات السكان معلنة أن حياتهم معرضة للخطر، وذكرت أن أى شخص يختار عدم المغادرة من شمال القطاع إلى جنوب غزة قد يعتبر شريك فى منظمة إرهابية"، وجاءت هذه الخطوة بعد أسبوع واحد من إصدار الجيش الإسرائيلى إنذارا لسكان تلك المناطق البالغ عددهم 1.1 مليون نسمة بمغادرة المنطقة جنوبا، وتعقيبا على التطورات، ادانت دوناتيلا روفيرا، كبيرة مستشارى الاستجابة للأزمات فى منظمة العفو الدولية الخطوة.

وقالت: "إعلان مدينة أو منطقة بأكملها هدفًا عسكريًا يتعارض مع القانون الدولى الإنسانى الذى ينص على أنه يجب على من ينفذون الهجمات التمييز فى جميع الأوقات بين المدنيين أو الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، ويجب عليهم اتخاذ جميع التدابير الممكنة لتجنيب المدنيين الإصابات"

وأضافت: "إن انتهاك مبدأ التمييز من خلال استهداف المدنيين أو الأعيان المدنية أو من خلال تنفيذ هجمات عشوائية تؤدى إلى مقتل أو إصابة المدنيين هو جريمة حرب"

وتابعت: "لا يمكن اعتبار الرسائل الواردة فى هذه المنشورات تحذيرًا فعالًا للمدنيين، بل تقدم دليلًا إضافيًا على أن إسرائيل تهدف إلى تهجير المدنيين قسرًا فى شمال غزة. وقد ترقى هذه التهديدات أيضًا إلى مستوى جريمة الحرب المتمثلة فى العقاب الجماعى لمحاسبة مئات الآلاف من المدنيين بسبب أفعال لم يرتكبوها، وذلك فقط لأنهم يقيمون فى منازلهم عندما لا يكون لديهم مكان آمن يذهبون إليه وسط حملة قصف إسرائيلية لا هوادة فيها عبر قطاع غزة بأكمله"

وكررت منظمة العفو الدولية دعوتها السلطات الإسرائيلية إلى إلغاء أوامر الإخلاء القسرى فورًا، ووضع حد للتهديدات الرامية إلى زرع الخوف والذعر بين السكان المدنيين فى غزة. ويجب رفع جميع الشروط المفروضة على توزيع المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، ويجب السماح بدخول المساعدات، بما فى ذلك الوقود، إلى غزة بكميات كافية لتلبية الاحتياجات الماسة للسكان المدنيين.