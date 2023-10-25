نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرهينة يوخفد ليفشيتز تكذب الإعلام الغربي.. وتصرح: لقد كانوا يهتمون بي وجلبوا لي طبيبًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتقادات تواجه وسائل إعلام غربية بسبب الرهينة الإسرائيلية يوخفد ليفشيتز البالغة من العمر 85 عامًا، حيث اجتزأت وسائل الإعلام الغربية شهادة الرهينة الإسرائيلية حول معاملة حركة حماس لها.

وترصد لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية شهادة الرهينة المفرج عنها يوخفد ليفشيتز.

الرهينة المفرج عنها يوخفد ليفشيتز

الافراج عن الرهينة الإسرائيلية

أفرجت حركة حماس عن الرهينة الإسرائيلية يوخفد ليفشيتز، البالغة من العمر 85 عامًا، في 23 أكتوبر 2023.

تم الإفراج عنها إلى إسرائيل عبر وساطة مصرية قطرية. في البداية، رفضت السلطات الإسرائيلية استلامها بشكل مريب، كما ارتكبت أكثر من 8 خروقات للاجراءات التي تم الاتفاق عليها.

ولكن تم الإفراج عن الرهينة الإسرائيلية لدواع إنسانية ومرضية قاهرة.

تصريحات الرهينة المفرج عنها يوخفد ليفشيتز

قالت الرهينة يوخفد ليفشيتز: "لقد كانوا كريمين للغاية، وهذا يجب أن يقال. لقد حافظوا على نظافتنا، وأطعمونا. كان لدينا نفس الطعام الذي تناولوه: الخبز والجبن واللبن والخيار. وعندما كنت مريضة، كان هناك مسعف إلى جانبي طوال الوقت، وكان هناك طبيب اهتم بتوفير الدواء لنا."

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وسائل الإعلام الغربي تحرف تصريحات يوخفد ليفشيتز

حرفت وسائل إعلام غربية من بينها بي بي سي وسي إن إن شهادة الرهينة الإسرائيلية المفرج عنها يوخفد ليفتشتز، وكتبت في الأخبار على صورتها: "لقد عشت في جحيم". بالرغم من أنها لم تقل ذلك، وقالت عكس ذلك.

الرهينة المفرج عنها يوخفد ليفشيتز

صحيفة نيويورك تايمز تتعرض للهجوم بسبب يوخفد ليفشيتز

تعرضت صحيفة نيويورك تايمز للهجوم من قبل متابعيها بعد اقتطاعها شهادة الاسيرة المفرج عنها يوخفد ليفشيتز. وجد المتابعون أن الاقتطاع يخدم الاحتلال الصهيوني. حيث عرضت نيويورك تيمز يوخفيد ليفشيتز وهي تتحدث عن لحظة احتجازها، فقالت إنهم أطلقوا النار، ومجموعة من الشباب أخذوها. ولم تعرضها وهي تتحدث عن كيفية معاملتهم لها، وكيف أطعموها، واهتموا بنظافتها، ووفروا لها طبيبا ومسعفا بسبب حالتها الصحية.

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