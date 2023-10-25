نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت مراسلة RT مساء يوم الأربعاء، إن صافرات الإنذار دوت في عدة مناطق بتل أبيب.

وذكرت أن صافرات الإنذار دوت في قاعدة بالماخيم الجوية (مطار عسكري إسرائيلية ووكالة فضاء) الواقعة بالقرب من مدينة ريشون لتسيون.

وأفادت المراسلة بأن الصافرات دوت أيضا في مدينة ريشون لتسيون جنوب تل أبيب وحولون جنوب شرقي مدينة تل أبيب.

وقالت كتائب القسام إنها "استهدفت تل أبيب ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين في غزة"

هذا، ويتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الجاري والذي أسفر عن مقتل أكثر من 6600 فلسطيني وإصابة نحو 18000 آخرين بجروح متفاوتة غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن، فيما أعلنت تل أبيب مقتل أكثر من 1400 شخص بنيران المقاومة الفلسطينية، بينما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف جريح بالإضافة إلى أسر 222 إسرائيلي منذ بداية عملية "طوفان الأقصى".

ويشهد الوضع الإنساني في غزة كارثة غير مسبوقة بلغت معه المنظومة الصحية مرحلة هي الأسوأ في تاريخها.

جدير بالذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن عزمه على تكثيف ضرباته ضد غزة استعدادا للمرحلة المقبلة من هجومه على القطاع.