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أحمد جودة - القاهرة - باسم يوسف يعلن جولته الثانية مع الإعلامي البريطاني بيرس مورغان

بعد تصدره الترند في الفترة الأخيرة المتزامنة مع أحداث فلسطين، باسم يوسف يكشف عن جولته الثانية في برنامج Uncensored أمام الإعلامي البريطاني بيرس مورغان.

وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية لمتابعيها في الفقرات القادمة تفاصيل الجولة الثانية للإعلامي المصري الساخر باسم يوسف مع الإعلامي البريطاني بيرس مورغان.

بعد تصدره الترند.. باسم يوسف يعلن جولته الثانية في برنامج Uncensored أمام الإعلامي البريطاني بيرس مورغان

باسم يوسف مع بيرس مورغان في جولة ثانية في برنامج Uncensored

بعدما حققت الحلقة السابقة رقمًا قياسيًا بأكثر من 19 مليون خلال أسبوع واحد، أعلن الإعلامي المصري الساخر باسم يوسف موعد الجولة الثانية في برنامج Uncensored أمام الإعلامي البريطاني بيرس مورغان، حيث نشر على حسابه صباح اليوم الأربعاء الموافق 25 أكتوبر على موقع "إكس" (تويتر سابقًا)، ملصق إعلاني خاص بالحلقة مع شعار "وجهًا لوجه"، مؤكدًا تلبية دعوته في تدوينة سابقة جاء فيها: "دعنا نحصل على الجولة الثانية. لقد استمتعت حقًا بمحادثتنا، دعونا نجري مقابلة فردية في الأستوديو أثناء تناول القهوة ومن دون سمّاعة أذن معيبة. من كان يتخيل؟ حتى شهر آذار (مارس) الماضي كنت محظورًا على "تويتر" (لقد استحققت ذلك