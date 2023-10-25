نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتنياهو لنظيره التشيكي: نعيش أحلك ساعاتنا ونثمّن وقوفكم معنا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائه رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا، الذي يزور تل أبيب، إن "هذه أحلك ساعاتنا"، وأعرب له عن تقديره لوقوف التشيك إلى جانب إسرائيل.

وأضاف نتنياهو: "يسعدني جدا أن أرحب بكم هنا. لقد كانت جمهورية التشيك داعمة بقوة جدا لإسرائيل في السراء والضراء. هذه أحلك ساعاتنا وأنا أقدر حقيقة وقوفكم هنا. دعمكم لا يقدر بثمن وأرحب بكم في إسرائيل".

واستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، في مقر وزارة الدفاع بتل أبيب، رئيس وزراء جمهورية التشيك.

بدوره أوضح فيالا أنه كان من المقرر أن يتم عقد لقاء في براغ في الثامن من الشهر الجاري، ولكن قبل ذلك بيوم واحد، بدأت "حماس" عملية "طوفان الأقصى".

وأضاف: "أنا سعيد لأن الشركات التشيكية قامت على الفور بتزويد إسرائيل بالمعدات العسكرية الأساسية، وعلى وجه التحديد 3000 قطعة من الألواح الباليستية ونتوقع إرسال المزيد".

وأشار إلى أن "لإسرائيل الحق المطلق في الدفاع عن نفسها".

وقال سأذهب غدا إلى بروكسل لحضور اجتماع للمجلس الأوروبي، والهدف هو التأكد من أن المجلس يدعم إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها.

وتتزامن زيارة رئيس الوزراء التشيكي إلى تل أبيب مع استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكثر من أسبوعين، حيث يتعرض القطاع لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.