نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخارجية الإسرائيلية ترد على تصريحات أردوغان بشأن "حماس" وتصفها بالبغيضة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، ليئور حايات، تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن "حماس" ووصفها بأنها بغيضة، مضيفا أنها لا تغير "رعب" الحركة.

وقال المتحدث في بيان اليوم الأربعاء، إن "إسرائيل ترفض تصريحات الرئيس التركي البغيضة بشأن إرهابيي حماس... وحتى هذه المحاولة من جانب الرئيس التركي للدفاع عن منظمة إرهابية وكلماته التحريضية لن تغير الفظائع التي شهدها العالم كله".

وجاء تصريحات الخارجية الإسرائيلية ردا على ما قاله أردوغان في وقت سابق الأربعاء، في البرلمان التركي، أن الحركة التي هاجمت إسرائيل تقاتل من أجل تحرير الشعب الفلسطيني.

هذا وقد دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء، حول تطورات الأوضاع في فلسطين، هجوم "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر، لكنه قال إن "هجمات حماس لم تأت من فراغ".

وأوضح أن الشعب الفلسطيني "تحت الاحتلال الخانق" منذ 56 عاما.

وردا على ذلك اتهم مندوب دولة الاحتلال الإسرائيل الدائم، الأمين العام للأمم المتحدة بتبرير الإرهاب ووعد بتقييم علاقاته مع المنظمة.