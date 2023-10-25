نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرد طاقم قناة "سي إن إن" من رام الله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لشبان فلسطينيين يطردون طاقم قناة "سي إن إن" الأمريكية من مسيرة وسط رام الله، احتجاجا على تغطية القناة المنحازة للكيان الصهيوني.

وأطلقت حركة حماس، في 7 أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها إطلاق آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، وتنفيذ عمليات نوعية تضمنت اقتحام عدة مستوطنات في غلاف غزة.

وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات جوية عنيفة على قطاع غزة.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي 5791 قتيلا و18 ألف جريح في القطاع. أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 308 بين ضباط وجنود، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.