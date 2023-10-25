نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سوناك يعارض الوقف الكامل لإطلاق النار في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد الممثل الرسمي لريشي سوناك، أن رئيس الوزراء البريطاني يعارض الوقف الكامل لإطلاق النار، لكنه يؤيد تفعيل هدنة إنسانية قصيرة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ونقلت قناة سكاي نيوز عن ممثل رئيس الوزراء البريطاني قوله: إن الوقف الكامل لإطلاق النار لن يصب إلا في مصلحة حماس، أما فترات التوقف لأسباب إنسانية (محدودة النطاق) يمكن أن تكون وسيلة عملياتية مناسبة لإيصال المساعدات.. هذا أمر يمكن أخذه بعين الاعتبار، وهذا ما يجري بحثه الآن".

من جهته قال سوناك خلال كلمة ألقاها في البرلمان البريطاني إن إيصال المساعدات الإنسانية وتحرير الرهائن، يتطلب توفير بيئة أكثر أمنا، وهذا ممكن من خلال تفعيل فترات توقف محدودة، وليس الوقف الكامل لإطلاق النار.

من ناحية أخرى أشار ممثل رئيس الوزراء البريطاني إلى أن الحكومة لا تتفق مع تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، التي ذكر فيها أن تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لم يحدث من فراغ.

وكان جوتيريش قد أدان خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي الذي عقد مؤخرا هجوم حماس الذي شنته على إسرائيل في 7 أكتوبر، لكنه عبر عن اعتقاده بأن هذا الهجوم لم يأت من فراغ، مضيفا، أن الشعب الفلسطيني يعاني من احتلال خانق منذ 56 عاما.