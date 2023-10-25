العالم اليوم - وزير خارجية الصين في واشنطن لمدة 3 أيام.. ما علاقة غزة؟

انتم الان تتابعون خبر وزير خارجية الصين في واشنطن لمدة 3 أيام.. ما علاقة غزة؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 08:23 مساءً - "الحفاظ على قنوات الاتصال مفتوحة"، هو الإعلان الأبرز عن سبب الزيارة التي يعتزم وزير خارجية الصين، وانغ يي، القيام بها إلى الولايات المتحدة، وسط عدم توافق شبه تام بين البلدين حول معظم القضايا التي تؤرق العالم.

ويتوقع محللان سياسيان في تعليقهما لموقع "دوت الخليج" أن تتصدر ملفات التجارة وتايوان والصراع الدائر بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حاليا المباحثات.

سياسة وجها لوجه

الزيارة التي تستمر من الخميس وحتى السبت، تقول المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، إنها ستجري بناء على دعوة من وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، حسبما نشر موقع "شبكة الصين"، الثلاثاء.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن الزيارة تأتي ضمن جهود إدارة العلاقات "بشكل مسؤول، والحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة"، وستبحث الزيارة قضايا ثنائية وإقليمية وعالمية.

وآخر مرة التقى فيها الوزيران في الولايات المتحدة كانت في سبتمبر 2022، ولكنها لم تكن زيارة خاصة لواشنطن، ولكنها جاءت على هامش حضور الوزير الصيني لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

أما في اجتماعات الجمعية العام لسبتمبر من العام الجاري، فالتقى بلينكن مع نائب الرئيس الصيني، هان جينغ، قائلا إن "دبلوماسية الوجه لوجه" قادرة على حل الخلافات.

زيارة رئيس الصين

كما تهدف زيارة وزير الخارجية الصيني، الخميس، إلى تمهيد الطريق لاجتماع متوقع، لكنه غير مؤكد، بين الرئيس الصيني، شي جين بينغ، والرئيس الأميركي، جو بايدن، خلال قمة التعاون الاقتصادي لمنطقة المحيط الهادئ في سان فرانسيسكو الشهر المقبل.

والتقى بايدن بشي آخر مرة في نوفمبر على هامش قمة زعماء مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا.

خط غير مستقيم

تتسم العلاقات بين واشنطن وبكين في الشهور الأخيرة بأنها لا تسير على وتيرة واحدة، فهي إن كانت تطبعها الخصومة، ولكن تتخللها محاولات لعدم الوصول للقطيعة الكاملة.

وأمثلة على هذين التوجهين المتداخلين في الأيام الأخيرة:

الثلاثاء 24 أكتوبر، عقدت مجموعة العمل الاقتصادي الصينية- الأميركية أول اجتماع لها عبر دائرة الفيديو، برئاسة مسؤولين على مستوى نواب الوزراء من وزارة المالية الصينية والخزانة الأميركية؛ لإجراء مباحثات "عميقة وصريحة وبناءة" حول العلاقات الاقتصادية والتعاون، وفق وكالة "شينخوا".

الإثنين، رفضت الصين انتقاد الولايات المتحدة لقيام خفر السواحل الصيني بعرقة وصول إمدادات فلبينية إلى جزيرة رناي جياو المتنازع عليها بين بكين ومانيلا في بحر الصين الجنوبي، واعتبرت المتحدثة باسم الخارجية، ماو نينغ، أن الموقف الأميركي يأتي ضمن دعم مانيلا بشكل يهدد الصين، بحسب ما نشرته "شينخوا".

الجمعة، اتهمت صحيفة "غلوبال تايمز" التي يصدرها الحزب الحاكم الصيني، الولايات المتحدة بأنها "تحرض على الحرب على نطاق عالمي"؛ ردا على تقرير لوزارة الدفاع الأميركية يحذر من القوة العسكرية للصين، وتمددها في المحيطين الهندي والهادي.

في منتصف أكتوبر، طلب وزير الخارجية الأميركي من بكين استخدام نفوذها في الشرق الأوسط لمنع توسع الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، كما دعا وزير الخارجية الصيني، بدوره، واشنطن للقيام بدور بناء لوقف الصراع.

شهد هذا العام زيارات وزراء الخارجية والتجارة والخزانة الأميركيين، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، إلى بكين.

ملفات الزيارة

يعتبر الباحث في الشأن الصيني، مازن حسن، زيارة وزير الخارجية الصيني لواشنطن إحياء لقنوات اتصال "جفت منذ فترة كبيرة"، وسط تقارير تتحدث عن أن أكثر من 100 قناة اتصال بين المؤسسات الأميركية والصينية توقفت نتيجة التوترات بينهما حول أزمة تايوان وغيرها.

ويرجح حسن أن تتصدر الملفات التالية المباحثات: