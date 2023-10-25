العالم اليوم - 250 مليون يورو مساعدات للمغرب لصالح ضحايا الزلزال

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 08:23 مساءً - أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الأربعاء، عن منح المغرب حزمة مساعدات بقيمة 250 مليون يورو، لمساعدتها على إعادة بناء اقتصاد المناطق الجبلية التي ضربها زلزال 8 سبتمبر مؤخراً.

وأوضح بيان للبنك، أن هذه المساعدات التي تغطي الفترة من 2023 إلى 2025، ستخصص لإعادة الإعمار والتنمية في المناطق المتضررة، ودعم خطة الحكومة المغربية طويلة الأمد لإصلاح البنى التحتية وإعادة البناء، وتقديم التمويل والمنح والمساعدات الفنية للأفراد والمؤسسات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة، بغية تعزيز تعافي وتنمية الأقاليم المتضررة.

من جانبها أعلنت المملكة أنها ستستثمر 12 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة لإعادة بناء المنازل وتحديث البنية التحتية في المناطق التي ضربها الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة وأودى بحياة ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص.

وقدمت وزارة المالية المغربية، هذا الشهر، إلى البرلمان، مسودة ميزانية عام 2024 بقيمة إجمالية 638 مليار درهم (62 مليار دولار)، بزيادة 6.3 بالمئة عن العام الماضي، حيث تعطي مسودة الميزانية الأولوية لإعادة الإعمار بعد الزلزال الذي هز البلاد وتعميم شبكات الحماية الاجتماعية وإصلاح قطاعي الصحة والتعليم وتشجيع الاستثمار.

وصرحت وزيرة المالية المغربية، نادية فتاح العلوي، لأعضاء البرلمان، الجمعة، بأن الحكومة ستبدأ هذا الشهر توزيع مساعدات شهرية بقيمة 2500 درهم (250 دولارا) على 60 ألف أسرة متضررة من الزلزال، معظمها في جبال الأطلس الكبير.