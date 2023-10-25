العالم اليوم - "طيران الخليج" تعلن إضافة وجهات جديدة لرحلاتها بهذه الدولة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 08:23 مساءً - أعلنت شركة طيران الخليج، الناقلة الوطنية الرسمية لمملكة البحرين، اعتزامها توسعة عملياتها التشغيلية في جمهورية الصين الشعبية ابتداءً من يناير 2024، في إطار خطة لتعزيز شبكتها العالمية.

وقالت الشركة إن هذه الخطوة الاستراتيجية تمثل أيضًا خطوة مهمة لتعزيز وجودها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وقد تم الإعلان عن خطط توسع "طيران الخليج" في الصين على هامش منتدى الاستثمار البحريني الصيني الذي نظمه مجلس التنمية الاقتصادية البحريني بهدف تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين البلدين إلى جانب الترويج للفرص الاستثمارية النوعية في البحرين.

وقال جيفري جوه، الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الخليج القابضة إن الشركة ستقوم بتسيير رحلات جوية جديدة تربط مملكة البحرين بمدينتي غوانزو وشنغهاي الصينيتين.

وأضاف أنه تم الترتيب لبرامج تسيير الرحلات بشكل يضمن الربط فيما بين الصين والوجهات التي توفرها طيران الخليج في كل من الشرق الأوسط وأوروبا، وسيتم تشغيل الرحلات عبر طائرة بطراز بوينغ 787 دريملاينر تضم مقصورتين للخدمة، ومقصورة بدرجة رجال الأعمال، بالإضافة إلى المقصورة بالدرجة السياحية.

وتم تشغيل شركة "طيران الخليج " في مملكة البحرين والمنطقة منذ عام 1950.