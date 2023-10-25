نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الأونروا" تعلن مقتل 3 من موظفيها في قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" مساء يوم الأربعاء عن مقتل 3 من موظفيها في قطاع غزة.

وأضافت الأونروا أن مجموع الموظفين التابعين لها الذين قتلوا منذ 7 أكتوبر في قطاع غزة يلغ 38 موظفا.

وأكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أن الأربع والعشرين ساعة القادمة ستكون حرجة للغاية في القطاع.

وأشارت الوكالة إلى أنه إذا لم يصل الوقود فسيضطرون إلى تقليص عملياتهم الإنسانية وفي بعض الحالات إيقافها في جميع أنحاء غزة.

هذا، ويتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الجاري والذي أسفر عن مقتل أكثر من 6600 فلسطيني وإصابة نحو 18000 آخرين بجروح متفاوتة غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن، فيما أعلنت تل أبيب مقتل أكثر من 1400 شخص بنيران المقاومة الفلسطينية، بينما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف جريح بالإضافة إلى أسر 222 إسرائيليا منذ بداية عملية "طوفان الأقصى".

ويشهد الوضع الإنساني في غزة كارثة غير مسبوقة بلغت معه المنظومة الصحية مرحلة هي الأسوأ في تاريخها.

جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي أعلن عزمه على تكثيف ضرباته ضد غزة استعدادا للمرحلة المقبلة من هجومه على القطاع.