نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء".. "القسام" تقصف إيلات بصاروخ "عياش 250" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس عن قصف إيلات بصاروخ من طراز "عياش 250" ردا على ما قالت أنه "المجازر الصهيونية" بحق المدنيين الأبرياء.

ونشر الإعلام العسكري لـ "القسام" مقطع الفيديو الذي يوثق عملية الإطلاق اليوم الأربعاء 25 أكتوبر 2023.

يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي تطلق فيها "القسام" صاروخا من طراز "عياش 250"، وسبق أنه بتاريخ 13 أكتوبر الجاري، نشرت مقطع فيديو يوثق المنطق الشمالية الإسرائيلية "استهداف مقر قيادة في صفد المحتلة بصاروخ عياش 250".

وقال الإعلام العسكري حينها أن إطلاقه يأتي ردا على استهداف المدنيين، مع عبارة "القادم أعظم"، وسؤال: "لدينا المزيد؟؟".

هذا ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

وقوبلت عملية "طوفان الأقصي" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على قطاع غزة. وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي 6600 قتيلا منهم 2704 أطفال و1584 سيدة و364 مسنا، إضافة إلى 17439 أصيبوا بجراح مختلفة منذ 7 أكتوبر الجاري في القطاع.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 308 بين ضباط وجنود، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.