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أحمد جودة - القاهرة - "ملكة الإنسانية".. العالم العربي يحيي الملكة رانيا العبدالله بعد لقاءها على شبكة CNN

الملكة رانيا العبدالله.. "ملكة الإنسانية"، هكذا وصفها الكثير بعد لقاءها الحصري مع المذيعة كريستيان أمانبور على شبكة CNN، حيث تحدثت الملكة رانيا العبدالله، قرينة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، عن الأوضاع الحادثة في غزة وفلسطين بشكل عام من إجرام وعدوان الكيان الإسرائيلي في حق المدنيين في غزة.

وفيما يلي، تنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية تفاصيل لقاء الملكة رانيا العبدالله مع مذيعة CNN كريستيان أمانبور.

الملكة رانيا العبدالله منتقدة الغرب: هناك ازدواجية صارخة في المعايير تجاه ما يحدث في غزة

الملكة رانيا العبدالله

عبرت الملكة رانيا العبدالله عن مدى الحزن الذي يعتري الأردنيين والعرب عمومًا جراء ما يحدث في غزة، حيث ذكرت خلال لقائها قائلة: "لا يمكنني أن أصف لك عمق الأسى والألم والصدمة التي نشعر بها هنا في الأردن، جميعنا متحدون في هذا الحزن، بصرف النظر عن أصولنا، نحن لا نستطيع تصديق الصور التي نراها كل يوم من غزة، نحن نشاهد هذه الصور ونحن ذاهبون للنوم ونستيقظ عليها. لا أعرف كيف كأم.... لقد شاهدنا أمهات فلسطينيات اضطررن إلى كتابة أسماء أطفالهن على أيديهم لأن احتمالية قصفهم حتى الموت وتحول أجسادهم إلى جثث مرتفعة جدا".

ثم تحدثت عن الأمهات الفلسطينيات مبينه أنهم مثلهم مثل بقية الأمهات حول العالم، حيث تحدثت قائلة: "أريد أن أذكر العالم أن الأمهات الفلسطينيات يحببن أطفالهن مثل أي أم في العالم، واضطرارهن إلى أن يواجهن ذلك لا يصدق. وبشكل متساو، أعتقد أن الناس في كل أنحاء الشرق الأوسط، بما فيها الأردن، نحن نشعر بالصدمة والإحباط من رد فعل العالم لهذه الكارثة التي تتكشف".

الملكة رانيا العبدالله تدين دول الغرب لصمتهم عما يحدث في غزة

ثم أكملت الملكة رانيا العبدالله حديثها مدينة صمت الغرب عما يحدث في فلسطين: "في الأسبوعين الماضيين، شاهدنا معايير مزدوجة صارخة في العالم.. عندما حدث ما حدث في السابع من أكتوبر، العالم -بشكل فوري وواضح- وقف إلى جانب إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها وأدان الهجمات التي حدثت. لكن ما نشاهده في الأسبوعين الماضيين، نشاهد صمتا من العالم، الدول توقفت فقط عند إبداء قلقها أو الإقرار بالضحايا ولكن دائما مع إعلان الدعم لإسرائيل. هل يتم إخبارنا بأنه من الخطأ قتل عائلة بأكملها بالرصاص ولكن من المقبول قصفهم حتى الموت، يوجد معايير مزدوجة صارخة هنا، والأمر صادم للعالم العربي، هذه أول مرة في التاريخ الحديث التي يحدث فيها مثل هذه المعاناة الإنسانية والعالم لا يطالب حتى بوقف إطلاق النار".

وأكدت الملكة رانيا أن "الصمت يصم الآذان، وبالنسبة للكثيرين في منطقتنا يجعل العالم الغربي متورطا، عبر الدعم والغطاء الذي يمنحونهما لإسرائيل التي تحاول الدفاع عن نفسها، الكثيرون في العالم العربي ينظرون إلى العالم الغربي ليس فقط على أنهم يتحملون ذلك بل يدعمونه أيضا. وهذا أمر شنيع ومحبط للغاية بالنسبة لنا".

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الملكة رانيا العبدالله: هناك " هناك ازدواجية صارخة في المعايير

وعبرت عن مدى الظلم والصدمة التي يشعر بها الناس في جميع أنحاء الشرق الأوسط، من موقف العالم الغربي مما يحدث، حيث قالت: "هناك ازدواجية صارخة في المعايير، إذ يدين العالم الغربي هجوم حماس في 7 أكتوبر لكنه لا يدين القصف الإسرائيلي على غزة أو يدعو إلى وقف إطلاق النار".

وتابعت: "إن الناس في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك الأردن، يشعرون بالصدمة وخيبة الأمل من رد فعل العالم على هذه الكارثة التي تتكشف".