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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - استشهاد أسرة الصحفي وائل الدحدوح غدرًا على أيدي قوات الاحتلال

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل أسرة الصحفي وائل الدحدوح، مراسل قناة الجزيرة بغزة، مما أسفر عن استشهاد زوجته و3 من أبنائه.

عاجل - استشهاد أسرة الصحفي وائل الدحدوح على أيدي قوات الاحتلال

عاجل - استشهاد اسرة الصحفي وائل الدحدوح غدرًا على أيدي قوات الاحتلال

ظهر الصحفي وائل الدحدوح، في مقطع فيديو يبكي ويردد: "بتنتقموا منا بالأولاد؟، دموعنا دموع إنسانية وليست دموع جبن وانهيار، فليخسأ جيش الاحتلال".

وأضاف: "القصف الإسرائيلي استهدف عائلتي في منطقة بعيدة عن شمال غزة الذي طلب جيش الاحتلال إخلاءه".

أوضاع الصحفيين في غزة

أعلنت نقابة الصحفيين في غزة، استشهاد 21 صحفي، في قطاع غزة، مُنذُ بدأ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الجاري.

ولم يكن الصحفي وائل الدحدوح، وحده من فقد اسرته، بل فقد الصحفي الفلسطيني هاني المغاري، مراسل قناة "الأقصى"، 20 فردًا من عائلته جراء القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.

كما قتل 12 فردا من عائلة مصور قناة RT، خالد الدرة في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، ومن بينهم شقيق له وأختان اثنتان.

الخارجية الفلسطينية تحذر من تحويل الصراع من سياسي إلى ديني

حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، من المحاولات الإسرائيلية الرامية لتحويل طابع الصراع من سياسي إلى ديني، وأكدت مجددًا على رفضها لذلك بشدة.

وقالت الخارجية في بيان: "تواصل سفارات وبعثات دولة فلسطين في العالم حراكها السياسي والدبلوماسي مع وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام ومكوناته المختلفة ووسائل الإعلام في الدول المضيفة فضح انتهاكات وجرائم الاحتلال ناتجة عن عدوانه المتواصل على شعبنا، وحربه المدمرة على شعبنا في قطاع غزة، بما تخلفه لليوم التاسع عشر على التوالي من فظائع القتل الجماعي بالطائرات وبالأسلحة الحديثة المحرمة دوليا".

وأضافت: "تسعى الوزارة وسفاراتها وبعثاتها إلى حشد أوسع جبهة دولية رسمية وشعبية ضاغطة لوقف حرب إسرائيل التدميرية على قطاع غزة ووقف عدوان الاحتلال على شعبنا".

وأوضحت الخارجية أن الصراع فلسطين مع إسرائيل بسبب العدوان على الأراضي الفلسطينية، مؤكده أن لم يكن يومًا مع اليهود.