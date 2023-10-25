العالم اليوم - انخفاض حجوزات الرحلات الجوية للشرق الأوسط منذ بدء أحداث غزة

انتم الان تتابعون خبر انخفاض حجوزات الرحلات الجوية للشرق الأوسط منذ بدء أحداث غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 09:28 مساءً - تراجعت مبيعات تذاكر الطيران إلى كل من مصر والأردن ولبنان منذ بدء التصعيد في غزة في السابع من أكتوبر الجاري، مع امتداد آثاره إلى المنطقة.

وتسبب التصعيد في موجة إلغاءات للرحلات الجوية إلى إسرائيل، حيث قالت شركات طيران عالمية إنها لن تسير رحلات بعد الآن إلى هناك لأسباب أمنية، بحسب تحليل لبيانات السفر أجرته شركة "فورورد كيز".

وألغى منظمو الرحلات السياحية رحلاتهم إلى إسرائيل، وخلت العديد من الفنادق من النزلاء بعد فترة وجيزة لكن البيانات تظهر أن عدم الاستقرار أدى إلى تراجع السفر في أنحاء المنطقة.

وقال أوليفييه بونتي، نائب رئيس التحليلات في شركة فورورد كيز إن تذاكر السفر إلى مصر انخفضت 26 بالمئة على أساس سنوي وإلى الأردن بنسبة 49 بالمئة وإلى لبنان بنسبة 74 بالمئة.

وعلقت بعض شركات الطيران، ومن بينها لوفتهانزا ويورو وينجز والخطوط الجوية السويسرية، رحلاتها إلى لبنان في منتصف أكتوبر.

ولطالما حظيت وجهات مثل البتراء في الأردن ومنتجعات البحر الأحمر في مصر بإقبال كبير من السياح الذين يسافرون في بعض الأحيان إلى إسرائيل وهذه المواقع كجزء من جولات سياحية.

وأظهرت البيانات أن تذاكر الرحلات المستقبلية إلى إسرائيل انخفضت 187 بالمئة بين السابع والتاسع عشر من أكتوبر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف بونتي أن "مثل هذا الانخفاض الكبير في الطلب على السفر أمر متوقع تماما، نظرا لحجم التصعيد والأوضاع الإنسانية المستمرة".