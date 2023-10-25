العالم اليوم - بورصة تل أبيب تهوي لأدنى مستوى منذ مارس 2021

انتم الان تتابعون خبر بورصة تل أبيب تهوي لأدنى مستوى منذ مارس 2021 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 09:28 مساءً - تراجع الأربعاء، المؤشر الرئيسي لبورصة تل أبيب (TASE 35) الذي يقيس أداء أكبر 35 شركة، بنسبة 11.7 بالمئة منذ آخر جلسة قبل التصعيد الأخير في غزة.

وأظهر مسح لوكالة الأناضول استنادا إلى بيانات بورصة تل أبيب أن المؤشر تراجع بنسبة 11.7 بالمئة إلى 1617 نقطة، نزولا من ختام جلسة 5 أكتوبر البالغة 1831 نقطة.

وتسببت الحرب بين إسرائيل وحماس بتراجع غالبية المؤشرات التي تتألف منها بورصة تل أبيب، بصدارة قطاعات البنوك، والتأمين، والتكنولوجيا، والعقارات والإنشاءات.

وشهدت البورصة عمليات بيع واسعة النطاق خلال الأيام الأولى للأزمة التي اندلعت منذ 7 أكتوبر، فيما تخيم الضبابية على مستقبل الحرب، وبالتالي تأثر البورصة سلبا.

وفي جلسة اليوم، تراجع المؤشر الرئيس لبورصة تل أبيب (TASE 35) بنسبة 0.27 بالمئة، في تاسع تراجع خلال آخر 14 جلسة أعقبت الحرب القائمة.

وفي وقت سابق اليوم، قدّر بيت الاستثمار الإسرائيلي "ميتاف"، أن تكاليف الحرب على غزة ستكلف الاقتصاد الإسرائيلي أكثر من 17 مليار دولار.

وأشارت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية إلى أن تقديرات بيت الاستثمار "ميتاف" للحرب على غزة، تفوق تكاليف حرب لبنان الثانية (في يوليو 2006).

وبسبب الأزمة، سجل سعر صرف الشيكل الإسرائيلي أطول سلسلة خسائر منذ 39 عاما أمام الدولار الأميركي، مع تراجعه للجلسة الثانية عشر على التوالي في ختام جلسة أول أمس الإثنين.

وأشار تحليل أجرته وكالة أنباء بلومبرغ الدولية، أن التراجعات التي يشهدها الشيكل قد تستمر لفترة أطول مع غياب أية حلول للتصعيد بين إسرائيل وحركة حماس.

وفي التعاملات المسائية اليوم الأربعاء، بلغ سعر صرف الدولار الأميركي 4.06 شيكل وهو أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ ديسمبر لعام 2014.