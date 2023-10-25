العالم اليوم - بهذه القيمة.. "أبل" تعلن زيادة أسعار بعض خدماتها

انتم الان تتابعون خبر بهذه القيمة.. "أبل" تعلن زيادة أسعار بعض خدماتها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 09:28 مساءً - رفعت شركة "أبل" الأميركية، الأربعاء، أسعار عدد من عروض خدماتها الرئيسية، بما في ذلك خدمة "Apple TV+" وخدمة "Arcade"، وخدمة عروضها المجمعة "Apple One".

وتأتي هذه الخطوة بعد عام من زيادة الأسعار التي طبقتها الشركة سابقا في أكتوبر 2022.

وستبلغ تكلفة خدمة +Apple TV الآن 9.99 دولارًا شهريًا، بعد أن كانت 6.99 دولارًا.

وستبلغ تكلفة الحزمة السنوية الآن 99 دولار، مقابل 69 دولار قبل الزيادة.

أما خدمة Apple One، وهي الباقة التي تستخدمها العديد من العائلات للوصول إلى خدمات "أبل" بسعر أقل، فقد زادت أيضًا، حيث تبلغ تكلفة حزمة Premier الآن 37.95 دولارًا شهريًا.

كما ترتفع الأسعار الشهرية لخدمة Apple's Arcade وخدمة News+، لتصل إلى 6.99 دولارًا و12.99 دولارًا على التوالي.

تشكل جميع هذه المنتجات جزءًا من أعمال خدمات أبل.

وحقق هذا القطاع إيرادات بقيمة 21.21 مليار دولار خلال الربع المالي الثالث للشركة، مما يجعله ثاني أكبر موارد الشركة الشهيرة بعد هاتف "أيفون"، والذي حقق 39.76 مليار دولار خلال نفس الفترة الزمنية.