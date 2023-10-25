العالم اليوم - أسهم أوروبا تعكس مسارها الهابط وتغلق مستقرة بقيادة "التعدين"

انتم الان تتابعون خبر أسهم أوروبا تعكس مسارها الهابط وتغلق مستقرة بقيادة "التعدين" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 09:28 مساءً - أغلقت الأسهم الأوروبية على استقرار، الأربعاء، وسط تقارير متباينة عن الأرباح، إذ قوبل تراجع أسهم شركة المدفوعات الفرنسية "ورلد لاين" بدفعة من نتائج داسو سيستمز ودويتشه بنك التي تبعث على التفاؤل.

وعكس المؤشر ستوكس 600 الأوروبي الانخفاضات التي تكبدها في وقت سابق وأغلق مستقرا، وقادت أسهم شركات التعدين المكاسب مرتفعة 0.9 بالمئة.

وقاد قطاع العقارات شديد التأثر بأسعار الفائدة انخفاضات القطاعات، متراجعا 1.9 بالمئة.

وانخفض سهم ورلد لاين إلى مستوى قياسي إذ هوى 59.2 بالمئة بعد أن قلصت شركة الدفع الفرنسية أهدافها السنوية، مشيرة إلى التباطؤ الاقتصادي الذي أضر بأعمالها.

في الوقت نفسه، ارتفع سهم شركة البرمجيات الفرنسية داسو سيستمز ثمانية بالمئة بعد أن رفعت هدف أرباح العام بأكمله. وصعد سهم دويتشه بنك 8.2 بالمئة مع وعده بالمزيد من عمليات إعادة شراء الأسهم العام المقبل وتجاوز تقديرات إيرادات الربع الثالث.

وشهدت أوروبا بداية متباينة لموسم الأرباح، حيث أعلنت 54 بالمئة من الشركات المدرجة على مؤشر ستوكس 600 عن أرباح تفوق التقديرات حتى الآن، وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن. ويتوقع المحللون انخفاض أرباح الربع الثالث 9.7 بالمئة عن العام السابق.