العالم اليوم - تقرير: 500 مقاتل فلسطيني تلقوا تدريبات بإيران قبل هجوم حماس

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 09:28 مساءً - ذكر تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أن المئات من مقاتلي الفصائل الفلسطينية في غزة تلقوا تدريبا قتاليا متخصصا في إيران في الأسابيع التي سبقت هجوم حماس في 7 أكتوبر على إسرائيل.

وأوضحت الصحيفة الأميركية أنها نقلت تلك المعلومات من أشخاص مطلعين على معلومات استخباراتية تتعلق بهجوم 7 أكتوبر.

وقال المصدر إن نحو 500 مسلح من حماس وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية المتحالفة معها شاركوا في التدريبات التي جرت في سبتمبر بقيادة ضباط من فيلق القدس ذراع العمليات الخارجية للحرس الثوري الإيراني.

تكتيك هجوم حماس

استخدم مهاجمو حماس طائرات بدون طيار لتعطيل مراكز المراقبة الإسرائيلية ومعدات المراقبة ذات التقنية العالية.

استخدم البعض الطائرات الشراعية للطيران إلى إسرائيل، فيما ركب آخرون دراجات نارية، تستخدمها عادة الجماعات شبه العسكرية الإيرانية ولكن ليس من قبل حماس حتى 7 أكتوبر.

وقال مسؤولون أميركيون إن إيران دربت بانتظام مسلحين في إيران وأماكن أخرى، لكن ليس لديهم مؤشرات على تدريب جماعي قبل الهجوم مباشرة.

وقال المسؤولون الأميركيون والأشخاص المطلعون على المعلومات الاستخبارية إنهم ليس لديهم معلومات تشير إلى أن إيران أجرت تدريبات على وجه التحديد للتحضير لأحداث 7 أكتوبر.

ماذا يقول الجيش الإسرائيلي؟

قدم الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، بعض تصريحاته الأكثر صراحة حتى الآن بشأن دور إيران في مساعدة حماس والجماعات المسلحة الأخرى.

قال الأدميرال دانييل هاغاري، كبير المتحدثين باسم الجيش: "قبل الحرب، ساعدت إيران حماس بشكل مباشر بالمال والتدريب والأسلحة والمعرفة التكنولوجية. وحتى الآن، تساعد إيران حماس بالمعلومات الاستخباراتية".

منذ هجوم حماس، شنت إسرائيل حملة جوية كبيرة، وضربت آلاف الأهداف في غزة، وكانت تستعد لحملة برية.

تقول إسرائيل إن هدفها هو تفكيك حماس وإنهاء حكمها في غزة.

ووفقا لصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، يخاطر الصراع بالامتداد إلى مواجهة إقليمية مع إيران وشبكة الجماعات المتشددة المناهضة لإسرائيل التي تدعمها والتي تمتد من اليمن والعراق إلى سوريا ولبنان.

وقد قامت الولايات المتحدة بنقل قواتها، بما في ذلك مجموعتين قتاليتين من حاملات الطائرات، إلى المنطقة.

وسعت إسرائيل والولايات المتحدة إلى تسليط الضوء على دور إيران في دعم حماس وغيرها من الجماعات المعادية لإسرائيل، بما في ذلك جماعة حزب الله اللبنانية، التي انخرطت في تبادلات متفرقة لإطلاق النار مع القوات الإسرائيلية على الحدود الشمالية لإسرائيل.

ولكن مع شبح حرب أوسع يلوح في الأفق، قالت الولايات المتحدة إنه ليس لديها دليل على أن إيران كانت متورطة بشكل مباشر في التخطيط لهجوم 7 أكتوبر أو الموافقة عليه.

اجتماع 2 أكتوبر

وذكرت الصحيفة الأميركية، نقلاً عن مسؤولين كبار في حماس وحزب الله، أن فيلق القدس ساعد في التخطيط للهجوم ووافق على أنه يمكن المضي قدمًا في اجتماع في بيروت في 2 أكتوبر مع قادة حماس وحزب الله.

وقد شكك مسؤولون أميركيون كبار وآخرون مطلعون على المعلومات الاستخبارية المحيطة بالهجمات في هذه الروايات عن اجتماع 2 أكتوبر.

وقال العديد من المسؤولين الأميركيين إن واشنطن لديها معلومات استخباراتية "مقنعة" تشير إلى أن القادة الإيرانيين فوجئوا بهجوم حماس.

وفي قت سابق، تحدث المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية باتريك رايدر قائلا: "المعلومات المتوفرة لدينا لا تظهر وجود صلة مباشرة بهجمات حماس في 7 أكتوبر من حيث صلتها بإيران. مرة أخرى، هذا شيء سنواصل النظر فيه عن كثب".

ومع بدء الهجوم في 7 أكتوبر، وفقًا لمسؤولين غربيين، اتصلت حماس بمسؤولي الحرس الثوري الإيراني وحزب الله في الخارج لإبلاغهم ببدء الهجوم.

ومنذ ذلك الحين، يقول الحرس الثوري الإيراني وحزب الله وحماس والميليشيات الأخرى في المنطقة إنهم على اتصال وثيق لتنسيق أنشطتهم.

وقال قادة مسلحون ومستشار في الحرس الثوري الإيراني إن قائد فيلق القدس زار لبنان في الأيام الأخيرة للتشاور مع مسؤولي حماس وحزب الله.