ماكرون : لن نرسل جنودنا إلى غزة إلا في إطار تحالف دولي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 09:35 مساءً - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن “إسرائيل تعرضت لهجوم من المجموعة الإرهابية حماس، وخلف الهجوم قتلى بينهم 31 من رعايانا، وأخذت حماس رهائن بينهم عدد من رعايانا أيضا”.

وأضاف خلال حديث خاص لقناة "القاهرة الإخبارية"، وردا على سؤال هل يمكن إرسال جنود فرنسيين إلى غزة: “إننا قررنا أن إسرائيل من حقها أن تدافع عن نفسها، وجئت إلى هنا لأقول لهم إن مكافحة الإرهاب ليست مسؤولية بدل واحد، بل يستلزم تعاونا دوليا، ونحن نقوم بذلك في أكثر من مكان، وقبل عدة أسابيع سقط عدد من جنودنا في العراق (قتلى)، وذلك في إطار تحالف دولي، وهذا هو الإطار الذي نرسل جنودنا فيه”.

وتابع ماكرون: “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها لابد أن يكون في إطار القانون الدولي، والتحالف الدولي حين يقوم بعمليات ضد الإرهابيين يراعي حياة المدنيين، وفي الأيام الماضية تسبب القصف المكثف في تغيير طبيعة المنطقة مع مخاطر اندلاع العنف، وبالتالي علينا مسؤولية جماعية أن نأخذ بعين الاعتبار الوضع الإنساني للسكان، وأن نقدم إجابة سياسية، فالفلسطينيون لهم الحق في إقامة دولتهم كاملة”.