نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. نتنياهو يهدد بعملية برية في غزة (تفاصيل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في كلمة يوم الأربعاء، إن الجيش الإسرائيلي يستعد للعملية البرية في قطاع غزة، لكنه أحجم عن تقديم أي تفاصيل عن توقيت العملية أو أي معلومات أخرى.

وأضاف نتنياهو في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، أنه سيتم الاتفاق على موعد العملية البرية عبر الإجماع، مردفا بالقول "لن أخوض في التفاصيل".

وتابع قائلا "يوم السابع من أكتوبر كان يوما أسود في تاريخ إسرائيل وعلينا جميعا تقديم إجابات بما في ذلك أنا ولكن فقط بعد الحرب".

وصرح بأنهم يقومون بكل ما هو ممكن لإعادة الرهائن المحتجزين لدى حماس لديارهم.

وطلب رئيس الوزراء من المدنيين في غزة أن ينتقلوا إلى جنوب القطاع.

هذا، ويتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الجاري والذي أسفر عن مقتل أكثر من 6600 فلسطيني وإصابة نحو 18000 آخرين بجروح متفاوتة غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن، فيما أعلنت تل أبيب مقتل أكثر من 1400 شخص بنيران المقاومة الفلسطينية، بينما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف جريح بالإضافة إلى أسر 222 إسرائيلي منذ بداية عملية "طوفان الأقصى".

ويشهد الوضع الإنساني في غزة كارثة غير مسبوقة بلغت معه المنظومة الصحية مرحلة هي الأسوأ في تاريخها.

جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي أعلن عزمه على تكثيف ضرباته ضد غزة استعدادا للمرحلة المقبلة من هجومه على القطاع.