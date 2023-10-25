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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - أول تعليق من قناة الجزيرة على استشهاد أسرة مراسلها وائل الدحدوح

أعلنت شبكة قناة الجزيرة، استشهاد أسرة مراسلها وائل الدحدوح، إثر قصف إسرائيلي، استهدف منزلهم المختبئين به.

عاجل - أول تعليق من قناة الجزيرة على استشهاد أسرة مراسلها "وائل الدحدوح"

عاجل - أول تعليق من قناة الجزيرة على استشهاد أسرة مراسلها "وائل الدحدوح"

نعت شبكة قنوات الجزيرة، في بيان لها، عائلة مراسلها في قطاع غزة، وائل الدحدوح، قائلة: “الدحدوح تميز بتغطية دقيقة للقصف الإسرائيلي والمجازر العديدة التي يرتكبها في عدوانه المتواصل على قطاع غزة، ونقل على أرض الواقع حجم الدمار والاستهداف الواضح للمدنيين العزل في القطاع”.

الصحفي وائل الدحدوح يتلقى خبر استشهاد أسرته على الهواء مباشرة

ظهر الصحفي وائل الدحدوح، في مقطع فيديو يبكي ويردد: "بتنتقموا منا بالأولاد؟، دموعنا دموع إنسانية وليست دموع جبن وانهيار، فليخسأ جيش الاحتلال".

وأضاف: "القصف الإسرائيلي استهدف عائلتي في منطقة بعيدة عن شمال غزة الذي طلب جيش الاحتلال إخلاءه".

الصحفيين في غزة

عاجل - أول تعليق من قناة الجزيرة على استشهاد أسرة مراسلها "وائل الدحدوح"

أعلنت نقابة الصحفيين في غزة، استشهاد 21 صحفي، في قطاع غزة، مُنذُ بدأ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الجاري.

ولم يكن الصحفي وائل الدحدوح، وحده من فقد اسرته، بل فقد الصحفي الفلسطيني هاني المغاري، مراسل قناة "الأقصى"، 20 فردًا من عائلته جراء القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.

كما قتل 12 فردا من عائلة مصور قناة RT، خالد الدرة في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، ومن بينهم شقيق له وأختان اثنتان.

الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد الشهداء

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 6546 شهيدًا؛ بينهم 2704 أطفال و1584 سيدة و364 مُسنًا، جرّاء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي، المُستمر منذ 7 أكتوبر الجاري.